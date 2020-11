Schwerin

Für die in der Corona-Krise beschlossene Neustart-Prämie für Beschäftigte nach Kurzarbeit sind bislang rund 260 Anträge in Mecklenburg-Vorpommern eingegangen. Davon können landesweit mehr als 1800 Beschäftigte profitieren, wie das Wirtschaftsministerium in Schwerin auf Anfrage mitteilte. Demnach haben die Anträge ein Volumen von rund 420 000 Euro. Etwas mehr als die Hälfte der beantragten Gelder seien bewilligt.

„Um in der gegenwärtigen Ausnahmesituation Ausgaben zu senken, ist Kurzarbeit ein wichtiges Instrument für die Unternehmen. Allerdings ist die Einführung von Kurzarbeit für die betroffenen Beschäftigten mit finanziellen Einbußen verbunden, die durch das Kurzarbeitergeld nur teilweise kompensiert werden“, sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU).

Anzeige

Prämie von maximal 700 Euro

Berechtigt für die Prämie von maximal 700 Euro sind demnach Beschäftigte, die durch die Corona-Krise in mindestens zwei aufeinanderfolgenden Monaten mindestens zu 50 Prozent in Kurzarbeit waren. Seit Mitte September können die Anträge laut Ministerium gestellt werden.

Die Landesregierung hatte vergangene Woche angekündigt, den Bonus bis ins kommende Jahr zu verlängern. Diese soll bis Ende März 2021 ausgedehnt werden. Damit sollen mehr Beschäftigte von der Prämie profitieren. Zuvor war der Zuschuss demnach für den Zeitraum April bis September dieses Jahres vorgesehen.

Unternehmen gehen in Vorleistung

Bei der einmaligen Finanzhilfe gehen die betroffenen Unternehmen in Vorleistung und bekommen das Geld dann vom Land erstattet. Die entsprechenden Anträge können bei der landeseigenen Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung gestellt werden.

Von RND/dpa