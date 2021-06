Schwerin

Mehr als 6000 Schüler in MV drehen im kommenden Schuljahr eine „Ehrenrunde“: 1816 Kinder und Jugendliche müssen wegen schlechter Noten wiederholen – bleiben also sitzen, wie der Volksmund sagt. Weitere 4401 wiederholen die Klasse freiwillig. Das teilte das Schweriner Bildungsministerium am Mittwoch mit. Bei den freiwilligen Wiederholern stieg die Zahl im Vergleich zum Schuljahr 2019/20 um rund zehn Prozent.

„Die Wiederholerzahlen für das Schuljahr 2021/22 zeigen, dass sich die Befürchtungen vieler nicht bewahrheiten, dass aufgrund der coronabedingten Einschränkungen die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die das Schuljahr wiederholen müssten oder wollten, drastisch steigen würde“, heißt es aus dem Ministerium.

Ministerium gibt Entwarnung

„Der Anstieg von 3,5 Prozent im Schuljahr 2019/20 auf jetzt 4,6 Prozent im kommenden Schuljahr ist nach dem Pandemiejahr realistisch und in der Umsetzung gut beherrschbar. Wir können also Entwarnung geben.“

Das zeige, dass die Schulen in der Pandemie und insbesondere während des Distanzlernens die Schüler gut begleitet und gefördert hätten, so das Ministerium weiter. „Es zeigt auch, dass die Eltern Vertrauen in die Schulen haben, dass die pandemiebedingten Lernlücken aufgeholt werden.“

Gewaltige Bugwelle

Ganz anders sieht das die Opposition: „Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die das Schuljahr freiwillig wiederholen, ist erneut dramatisch gestiegen. Mehr als 6200 Kinder und Jugendliche und damit fast fünf Prozent aller Schülerinnen und Schüler drehen eine ‚Ehrenrunde‘ oder wiederholen die Klasse“, sagte die Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion im Landtag, Simone Oldenburg.

„Damit entsteht eine gewaltige Bugwelle, die die Schulen vor immer größere Probleme stellt. Es sind nicht nur zusätzliche Räumlichkeiten notwendig, die Zahl der wiederholenden Schülerinnen und Schüler erfordert auch zusätzliche Lehrkräfte“, so Oldenburg. Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) müsse dafür sorgen, dass diese Lehrer – neben den ohnehin fälligen Neueinstellungen – rechtzeitig zum neuen Schuljahr zur Verfügung stehen. „Hinzu kommt, dass alle Schülerinnen und Schüler gefördert werden müssen, um ihr massives Unterrichtsdefizit ausgleichen zu können.“

Lage wird schöngeredet

Der bildungspolitische Sprecher der Grünen in MV, Christopher Dietrich, betonte: „MV hatte schon 2019/20 bundesweit den zweithöchsten Anteil von Klassenwiederholern. Ein Anstieg auf 4,6 Prozent ist darum nicht wenig.“ Die Feststellung des Ministeriums, man könne nun Entwarnung geben, sei daher völlig fehl am Platz. „Die Landesregierung fängt jetzt schon an, sich die Lage schönzureden.“

Anderthalb Jahre Pandemie hätten bei vielen Schülern tiefe Spuren hinterlassen, meinte Dietrich. „Die Lösung dafür werden aber nicht ein paar Nachhilfestunden sein. Wir brauchen zum neuen Schuljahr mehr Stellen für Lehrkräfte, Schulpsychologen und Schulsozialarbeit.“ Zudem müssten Rahmenpläne entschlackt und fächerübergreifendes Lernangebote ausgeweitet werden.

Von Axel Büssem