Rostock

Die Boosterimpfungen in MV nehmen Fahrt auf. Am Donnerstag wurde die Marke von fünf Prozent übersprungen: Knapp 84 000 Bürger haben nach Angaben des Landesgesundheitsamts die dritte Impfung erhalten.

Die Kapazität für Impfungen im Land sei auf rund 12 000 pro Tag gestiegen – doppelt so viel wie noch zu Wochenbeginn, teilte das Schweriner Gesundheitsministerium mit. Das umfasse sowohl Auffrischungen als auch Erst- und Zweitimpfungen.

Bundeswehr hilft wieder

Zu Beginn der kommenden Woche werde das Boostern einen weiteren Schub erhalten, so Ministeriumssprecher Alexander Kujat: Dann soll auch die Bundeswehr wieder die Impfzentren logistisch unterstützen.

Die mobilen Impfteams seien mit Alten- und Pflegeheimen nahezu durch und könnten sich nun Tagesstätten, Wohnheimen und Behindertenwerkstätten zuwenden. Sowohl für die Impfzentren als auch für die mobilen Teams sei ausreichend Impfstoff vorhanden, versicherte Kujat. Auch bei den Hausärzten habe sich die Zeit von der Impfstoffbestellung bis zur Lieferung um die Hälfte auf jetzt noch eine Woche verringert.

Impfen auf dem Weihnachtsmarkt?

Priorität hätten weiterhin Menschen ab 70 Jahre und Risikopatienten, bei denen die Zweitimpfung sechs Monate her ist. In Impfzentren bekommen Impfwillige, deren letzter Piks weniger als ein halbes Jahr zurückliegt, auch noch gar keinen Impftermin. „Bei Hausärzten setzen wir dagegen auf die Vernunft, die Ärzte kennen ja ihre Patienten“, so Kujat.

Derzeit braucht man allerdings in den Impfzentren noch gar keinen Termin. Erst ab der kommenden Woche ist eine telefonische Anmeldung möglich, ab Anfang Dezember soll dann die Online-Terminvergabe funktionieren. Sonder-Impfaktionen in den Zentren oder andernorts ohne Anmeldung seien aber auch weiterhin möglich. Es gebe auch die Idee, auf Weihnachtsmärkten zu impfen, um die Menschen besser erreichen zu können.

Das Ministerium rief erneut auch Ungeimpfte dazu auf, sich erstmals immunisieren zu lassen. Am Donnerstag waren in MV 1,065 Millionen Bürger (66,1 Prozent) vollständig geimpft.

Von Axel Büssem