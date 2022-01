Schwerin

 Der Landeswirtschaftsminister will die Kommunen stärker an den Gewinnen aus erneuerbaren Energien beteiligen. „Wir wollen einen weiteren Ausbau erneuerbarer Energiequellen in Mecklenburg-Vorpommern“, sagte Reinhard Meyer der Deutschen Presse-Agentur. Dafür müsse man das Akzeptanzproblem bei den Bürgern angehen.

Zahlreiche Bürgerinitiativen gegen Windkraftausbau

Vor allem gegen den weiteren Ausbau der Windkraft gab es in der Vergangenheit Proteste, hierbei wurde sowohl die Wirtschaftlichkeit in Frage gestellt, als auch mit dem Artenschutz argumentiert. Die im Land zahlreichen Bürgerinitiativen, die sich vor allem gegen den Windkraft-Ausbau richten, hatten sich bereits 2014 im Aktionsbündnis „Gegen den unkontrollierten Windkraftausbau - Freier Horizont“ zusammengeschlossen. Auf deren Webseite werden sowohl Naturschutz, Wirtschaftlichkeit als auch die Klage über Bevormundung gegen einen weiteren Ausbau ins Feld geführt. Aus dem Bündnis ging 2016 die Kleinstpartei „Freier Horizont“ hervor, die nur im Nordosten antritt. Bei der Landtagswahl 2021 kam sie auf 0,4 Prozent der Stimmen.

Aus Sicht von Meyer müssen die Bürgerinnen und Bürger im Nordosten einerseits einen finanziellen Gewinn für ihre Kommune durch den Bau von neuen Energieanlagen sehen und dürfen andererseits nicht durch persönliche Nachteile in Form von steigenden Strompreisen belastet werden. Im Gegensatz zur neuen Bundesregierung hatte Rot-Rot keine Ziele für die Nutzung von Flächen für Solar- und Windkraft in die Koalitionsvereinbarung geschrieben. Man sei hier vorsichtig mit Zielen gewesen, so Meyer, denn man müsse diese auch erreichen können.

Gerechtere Verteilung des Stroms scheitert an Bayern

Während der Wirtschaftsminister bei der Beteiligung der Kommunen an Gewinnen aus dem Betrieb von Solar- und Windkraftwerken vor allem das örtliche Gewerbesteueraufkommen im Blick hat, stellen die im Ländervergleich hohen Strompreise im Land ein größeres Problem dar. Zum Hintergrund: Die Stromnetzbetreiber in Deutschland sind verpflichtet, jede neu gebaute Solarstrom-Anlage oder andere Form von klimafreundlicher Energiequelle an ihr Netz anzuschließen. Die hierfür anfallenden Investitionskosten werden dann über den Strompreis auf die Verbraucher umgelegt.

Doch nur für die großen Stromautobahnen passiert das bundesweit, für die regionalen Verteilnetze zahlen die Kunden im Nordosten allein, obwohl ein großer Teil des hierzulande produzierten Stroms in andere Bundesländer abfließt. Eine gerechtere Verteilung der Kosten war in der Vergangenheit am Widerstand unter anderem von Bayern gescheitert. Meyer will nun gemeinsam mit Brandenburg und Schleswig-Holstein einen neuen Versuch auf Länderebene unternehmen, dabei hofft er auch auf mehr Druck vonseiten der Bundesregierung. Anders seien deren ehrgeizige Ausbauziele schwierig zu erreichen. Neben der Lösung des Akzeptanzproblems will der Wirtschaftsminister die Planungsverfahren vereinfachen, um den Ausbau der Erneuerbaren zu beschleunigen.

Von rnd/dpa