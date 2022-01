MV: Millionen vom Bund für Belebung von Innenstädten

Rostock

Mehrere Städte in MV erhalten vom Bund Geld zur Erneuerung ihrer Innenstädte, informiert der FDP-Bundestagsabgeordnete Hagen Reinhold. Demnach fließen 4,5 Millionen Euro aus dem Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ in den Nordosten. Konkret könnten folgende Städte Mittel für ihre Projekte einplanen: Bad Sülze 762000 Euro, Ribnitz-Damgarten 795000 Euro, Stralsund 225000 Euro, Wismar 495000 Euro, Neubrandenburg 744000 Euro, Parchim 200000 Euro und Schwerin 1,37 Millionen Euro. „Corona hat dem Leben und der Wirtschaft dort enorm zugesetzt“, so Reinhold.

Das Geld könne verschiedenartig verwendet werden. Wismar möchte demnach die Nachnutzung von Großimmobilien und das Stadtmarketing unterstützen, Bad Sülze Räume für unter anderem einen Indoor-Markt anmieten. „Die Projektvorschläge aus MV haben großes Potenzial“, erklärt Reinhold. Über das Bundesprogramm solle den Innenstädten zusätzlich Leben eingehaucht werden. Bundesweit verteile die Ampel-Regierung 250 Millionen Euro über das Programm. Der Förderanteil liege bei 75, für Kommunen in Geldnot bei 90 Prozent.

Von Frank Pubantz