Schwerin

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat ihre erste Corona-Impfung erhalten. „Kleiner Piks mit großer Wirkung! Heute habe ich Impfung mit Biontech bei Hausärztin erhalten“, teilte sie am Freitag auf Twitter mit. Dazu zeigte ein Bild wie der SPD-Politikerin am Oberarm eine Spritze gesetzt wird.

Erst am Donnerstag hatte Schwesig am Ende einer im Internet übertragenen Pressekonferenz angekündigt, sich von ihrer Hausärztin gegen das Coronavirus impfen zu lassen, sobald ein Termin vereinbart sei. Sie gehöre wegen ihrer überstandenen Krebserkrankung zur zweiten Prioritätsgruppe, die schon seit mehreren Wochen im Land geimpft werde. Die Ministerpräsidentin hatte ihre Brustkrebserkrankung im September 2019 öffentlich gemacht. Im Mai 2020 sagte sie, dass sie wieder gesund ist.Sie hatte am Donnerstag ebenfalls angekündigt in den kommenden Wochen erneut Reha-Behandlungen in Anspruch zu nehmen. Dabei handele sich es allerdings nicht um eine vollständige Reha. Sie werde weiter Termine wahrnehmen und sich gegebenenfalls von ihrem Stellvertreter, dem Wirtschafts- und Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) vertreten lassen. Ein umfangreicher Gesundheitscheck habe gezeigt, dass sie weiter krebsfrei sei. Ärzte hätten dennoch empfohlen, erneut eine Reha zu machen, um diesen Zustand zu halten und zu stärken.

Von OZ