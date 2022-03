Rostock

Nur 944 Kilometer trennen Rostock und Lemberg (Lwiw). Es ist diese Nähe, die den Krieg in der Ukraine für viele greifbarer, spürbarer und beängstigender macht als andere. Nun rüstet sich ein Teil der Bürgerinnen und Bürger in Mecklenburg-Vorpommern offenbar für den Notfall: Der Bedarf nach entsprechendem Equipment wie Notstromaggregaten steigt. „Wir verkaufen bis zu 400 Prozent mehr als vor gut zwei Wochen“, berichtet Benjamin Kulemann, Geschäftsführer der Sonderpreis Baumärkte in Neubukow und Hornstorf. „Da kommt eine Lieferung – und kurz darauf ist alles ausverkauft.“

Notstrom: Baumärkte in MV melden erhöhte Nachfrage

Ein Trend, den auch große Baumarktketten verzeichnen. So bestätigt etwa ein Sprecher des Unternehmens Bauhaus eine aktuell „bundesweit erhöhte Nachfrage nach relevanten Produkten zur Selbstversorgung über das gesamte Sortiment hinweg“, also auch nach Stromgeneratoren. Bereits nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hätten Kundinnen und Kunden angefangen, sich auf eine potenzielle Krise vorzubereiten. Seither sei das Interesse auf einem „überdurchschnittlich hohen Niveau“. „Das gilt auch für Rostock“, sagt Thomas Borsch, Geschäftsleiter der örtlichen Niederlassung.

Ähnliche Erfahrungen machen die Hagebaumärkte derzeit: Zwar sei der Bedarf seit Pandemiebeginn erhöht, doch der Russland-Ukraine-Konflikt führe zu einem erneuten Nachfragesprung. „Wir sind regelrecht überrannt worden“, sagt Wilfried Minich, Marktleiter in Güstrow. „Dadurch haben wir leider keinen Lagerbestand mehr.“ Denn das gestiegene Interesse erschwere auch die Beschaffung der Notstromerzeuger: Zwei von drei Lieferanten seien nicht lieferfähig, erst im Juni rechne die Kette wieder mit Ware. Auch online seien die meisten Produkte ausverkauft.

Bedarf an Benzinkanistern, Flüssiggas und Isomatten steigt

Für Benjamin Kulemann war der Tag, an dem russische Truppen in die Ukraine einmarschierten, der Startschuss. „Seitdem werden verstärkt Benzinkanister, Flüssiggas, Batterien, Verbandskästen und Powerbanks gekauft“, berichtet er. Hier teile sich seine Kundschaft in zwei Gruppen: diejenigen, die solche Produkte für den Eigenbedarf suchen, und jene, die sie spenden. Auch die Toom-Baumärkte melden eine erhöhte Nachfrage nach potenziellen Hilfsgütern wie Benzinkanistern oder Isomatten. „Daher ist es möglich, dass die Ware zeitlich befristet nicht im vollen Umfang zur Verfügung steht“, so eine Sprecherin. Das Unternehmen versuche, die Situation bei der nächsten Lieferung zu beheben.

Um ein Haus zu versorgen, braucht es leistungsstarke Stromerzeuger

Wer dagegen in Krisenzeiten auf ein Notstromaggregat setzt, wartet womöglich länger – und greift tiefer in die Tasche. Mindestens um die 200 Euro kosten mobile Stromerzeuger, die einen liefern 700 Watt, andere 2000 oder mehr als 6000 Watt. „Eine Kaffeemaschine zum Beispiel verbraucht um die 1000 Watt“, verdeutlicht Benjamin Kulemann. „Das heißt, es funktioniert zwar, mit einem kleinen Gerät Wasser zu kochen und das Handy aufzuladen – ein gesamtes Haus versorgt man damit aber nicht.“ Ist das der Plan, brauche es ein Gerät, das mindestens 16 000 Watt Strom erzeugt. Und das liege preislich schnell im mittleren vierstelligen Bereich.

Hagebaumarkt-Experte warnt vor Fehlkäufen

Grundsätzlich gibt es laut dem Geschäftsführer der Sonderpreis Baumärkte verschiedene Modelle: Notstromaggregate, die mit Benzin oder Diesel angetrieben werden, ohne und mit sogenannten Invertern. Solche Wechselrichter hielten die Spannung, wenn sie laufend benötigt wird wie bei Handyladegeräten. Um einen Stromerzeuger zu kaufen, braucht es also ein gewisses Know-how. Doch manche Kundinnen und Kunden lassen sich nicht beraten, sagt Wilfried Minich. „Ich kann nur davon abraten, blindlings jedes Gerät an ein Notstromaggregat anzuschließen“, warnt er. „Ein Computer beispielsweise kann durch Stromspitzen beschädigt werden.“

Von Jessica Orlowicz