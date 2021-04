Rostock

Von Dienstag, dem 6. April, an, muss vielerorts im Einzelhandel ein negativer Corona-Test vor dem Shoppen vorgezeigt werden – die Testpflicht tritt flächendeckend in Mecklenburg-Vorpommern in Kraft. Diese Regelung gilt bereits seit Mittwoch, dem 31. März, für körpernahe Dienstleistungen, wie den Friseur- oder Kosmetikstudiobesuch.

Ausnahme bildet die Hansestadt Rostock. Hier tritt die Testpflicht erst am kommenden Sonnabend, dem 10. April, in Kraft.

Wo genau gilt die Testpflicht?

Nach Angaben der Landesregierung gilt die Testpflicht beim Terminshopping, in Museen und weiteren geöffneten Kultureinrichtungen, derzeit zugelassenen Veranstaltungen und Beherbergungen zu nicht touristischen Zwecken. Auch in Fahrschulen müssen tagesaktuelle Schnell- beziehungsweise Selbsttests vorgelegt werden. Das ist bereits für körpernahe Dienstleistungen der Fall.

Der Test darf maximal 24 Stunden alt sein.

Welche Ausnahmen gibt es?

Ausnahmen von der Testpflicht gelten für den Einzelhandel mit dem überwiegenden Sortiment für Lebensmittel – also beispielsweise Supermärkte. Ohne Test dürfen zudem Drogerien, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Tierbedarfsmärkte, Futtermittelmärkte, Blumenläden, Großhandel, Gartenbaucenter sowie Buchhandlungen betreten werden. Auch der Nahverkehr ist von der Regelung ausgenommen.

Auch die Wahrnehmung von medizinisch notwendigen Behandlungen wie Physiotherapien ist weiterhin ohne Test möglich.

Müssen auch geimpfte Menschen einen negativen Test vorlegen?

Ja. Die Landesregierung weist darauf hin, dass für Geimpfte und nicht Geimpfte die selben Bestimmungen gelten, „da bisher nicht ausgeschlossen werden kann, dass auch geimpfte Menschen, das Virus weiterhin übertragen könnten“, heißt es.

Wo kann ich mich testen lassen?

Derzeit arbeiten fast 200 Schnelltesteinrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern. Nach Angaben der Landesregierung wird dieses Netzwerk aus Apotheken, Hilfsorganisationen, Kliniken und mobilen Abstrichteams ständig erweitert. Auch viele Arztpraxen bieten diesen kostenlosen Service an.

Eine Übersicht der Testmöglichkeiten gibt es hier.

Was muss ich vor dem Test beachten?

Die Antigen-Schnelltests sind ausschließlich für Menschen ohne die typischen Corona-Symptome, also etwa Fieber, Husten, Halsschmerzen und andere Erkältungssymptome, möglich. Wer Anzeichen einer Corona-Infektion zeigt, wird gebeten, den Hausarzt telefonisch zu informieren.

Viele Apotheken, unter anderem die Adler-Apotheke, weisen darauf hin, dass eine halbe Stunde vor dem Test weder gegessen noch getrunken werden darf. Auch Kaugummikauen und Rauchen sind tabu.

Welche Probleme gibt es? Reichen die Tests?

In der vergangenen Woche hatte der Landesapothekenverband von zu wenigen Schnelltests berichtet. „Jeder Bürger hat Anspruch auf einen Test pro Woche. Aber die Tests müssen auch erstmal da sein“, sagt Axel Pudimat, Vorsitzender des Apothekerverbandes. Demnach könne der Bedarf noch nicht abgedeckt werden. Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) sagte daraufhin, dass die Engpässe zeitnah beendet sein sollen und kündigte weitere Bestellungen an.

Reicht auch ein Selbsttest?

Eine alternative zu den Schnelltests in den Testzentren sind die Selbsttests. Diese sind so ausgelegt, dass Privatpersonen diese eigenständig durchführen können. Die Selbsttests für Zuhause müssen im Gegensatz zu den Schnelltests in den Testzentren kostenpflichtig erworben werden. Außerdem gibt es im Anschluss kein Zertifikat über das Testergebnis.

„Entscheidend ist, dass der Selbsttest daher vor den Augen desjenigen erfolgt, der die Dienstleistung ausführt. Ist der Schnelltest negativ, kann die Behandlung erfolgen“, sagte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU). Anschließend muss das Ergebnis dokumentiert werden, vier Wochen aufbewahrt und der zuständigen Gesundheitsbehörde auf Verlangen herausgegeben werden. Das Ergebnis des Schnelltests verliert nach Wahrnehmung der jeweiligen Leistung seine Gültigkeit und kann im Anschluss nicht in einem anderen Geschäft vorgezeigt werden.

Was passiert, wenn das Ergebnis positiv ist?

Ist ein Antigen-Test positiv, muss das Ergebnis in jedem Fall durch einen zusätzlichen laborgestützten PCR-Test abgesichert werden. Dieser gilt als „Goldstandard“ unter den Tests, die Auswertung dauert ein bis drei Tage. Betroffene müssen sich bis zum Ergebnis in Quarantäne begeben.

Von Katharina Ahlers