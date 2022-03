Rostock

Mecklenburg-Vorpommern steht aktuell auf der Corona-Warnstufe rot. Das bedeutet, dass auch in den Landkreisen und kreisfreien Städten derzeit die Regelungen zu dieser Warnstufe zur Anwendung kommen. Dennoch wurden im Land in der vergangenen Woche die Corona-Regeln weiter gelockert. Welche Bestimmungen jetzt gelten und worauf Sie besonders achten müssen, hat die OZ für Sie zusammengefasst.

2G-plus-Regel – wann brauche ich einen Test?

Grundsätzlich heißt 2G plus, dass der Zutritt für Personen, die geimpft, genesen und negativ getestet sind, erlaubt ist. Allerdings gibt es Ausnahmen. Von der Erfordernis eines negativen Tests sind Personen, die geboostert sind – also insgesamt drei Impfungen erhalten haben (auch mit Impfstoff Johnson & Johnson) – befreit. Das gilt inzwischen auch für geimpfte Genesene (Geimpfte mit einer Durchbruchsinfektion oder Genesene, die eine Impfung im Anschluss an die Erkrankung erhalten haben). Personen mit einer zweimaligen Impfung (ab dem 15. Tag nach der zweiten Impfung bis zum 90. Tag) sowie Genesene ab dem 28. Tag bis zum 90. benötigen ebenfalls keinen Test.

Mit wie vielen Personen darf ich mich jetzt treffen?

Bei Treffen, an denen ausschließlich geimpfte und genesene Personen teilnehmen, gibt es in MV keine Kontaktbeschränkungen. Die Landesregierung empfiehlt aber weiterhin, die Kontakte möglichst zu reduzieren. Private Zusammenkünfte, an denen mindestens eine ungeimpfte Person teilnimmt, können nur mit dem eigenen Haushalt und zwei Personen aus einem weiteren Haushalt (jedoch maximal 10 Personen) stattfinden. Dazugehörige Kinder bis 14 Jahre und notwendige Betreuungspersonen von Menschen mit Behinderungen werden nicht mitgerechnet. Zum 20. März sollen auch die Kontaktbeschränkungen für ungeimpfte Personen aufgehoben werden.

Was gilt im Einzelhandel?

In Geschäften für Waren des täglichen Bedarfs (zum Beispiel Lebensmittel, Bücher oder Zeitungen, Blumenläden, Bau- oder Gartenbaumärkte) ist das Tragen einer medizinischen Maske verpflichtend. Eine FFP-2-Maske muss in Läden außerhalb des täglichen Bedarfs getragen werden – also beispielsweise in Bekleidungsgeschäften.

Ist der Besuch eines Fitnessstudios möglich?

Ja. Zutritt zu Fitnessstudios haben seit dem 4. März Personen, die geimpft, genesen oder negativ getestet sind (3G). Zudem besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske an Ein- und Ausgangsbereichen.

Kann ich ein Schwimm- der Spaßbad besuchen?

Der Besuch eines Schwimm- oder Spaßbades ist auch in Warnstufe 4 (rot) möglich. Hier gilt in diesem Fall die 2G-plus-Regel.

Kann ich ins Kino gehen?

Ja. Unter folgenden Voraussetzungen: In den Corona-Warnstufen 2 bis 4 gilt die 3G-Regel (Zutritt für Geimpfte, Genesene, negativ Getestete). Allerdings ist das Tragen einer FFP-2-Maske Pflicht – auch am Platz.

Unter welchen Voraussetzungen ist der Besuch von Clubs/Diskotheken erlaubt?

Auch in der aktuell geltenden Corona-Warnstufe 4 (rot) ist der Besuch von Clubs und Diskotheken möglich, allerdings nur unter Einhaltung der 2G-plus-Regel.

Was muss ich für den Besuch im Theater oder im Museum wissen?

Aktuell gilt hier bei Warnstufe 4 (rot) die 3G-Regel – also haben nur Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete Zutritt. Zudem ist beim Besuch eines Theaters oder Museums das Tragen einer FFP-2-Maske verbindlich. Die Einrichtungen dürfen ihre Kapazität zudem nur bis zu 60 Prozent auslasten. Diese Regeln gelten unter anderem auch für den Besuch in Bibliotheken.

Welche Regelungen gelten für den Vereinssport?

In Innenbereichen gilt bei der aktuellen Warnstufe rot 2G plus, in Außenbereichen 2G.

Was gilt für Zuschauer bei Sportveranstaltungen?

In Innenbereichen (maximal 60 Prozent Auslastung bis 6000 Zuschauer) und Außenbereichen (maximal 75 Prozent Auslastung bis 25 000 Zuschauer) gilt bei Warnstufe 4 (rot) die 2G-plus-Regel und die Verpflichtung zum Tragen einer FFP-2-Maske.

Was gilt in Zoos und Tierparks?

Zoos, Tier- und Vogelparks sowie botanische Gärten sind auch wieder in den Innenbereichen geöffnet. In diesen gilt aber bei Warnstufe 4 (rot) 2G plus sowie die Verpflichtung zum Tragen einer FFP-2-Maske. Die Außenbereiche sind unter der 2G-Regel zugänglich.

Was muss ich beim Besuch eines Restaurants beachten?

Seit dem 4. März gilt für MV in Innenbereichen von Restaurants und Gastronomiebetrieben die 3G-Regel (Geimpfte, Genesene, negativ Getestete haben Zutritt). Zudem ist das Tragen einer medizinischen Maske erforderlich, sobald die Gäste nicht mehr am Tisch sitzen. Im Innen- und Außenbereich (hier gibt es keine G-Regel) dürfen maximal zehn Gäste an einem Tisch sitzen. Dabei werden aber geimpfte und genesene Personen nicht mitgezählt. In Außenbereichen gilt die 3G-Regel nicht, hier haben Gäste beispielsweise auch ohne Test Zutritt.

Von Marco Schwarz