Schwerin

„Jeder nicht abgesagte Termin ist im schlechtesten Fall eine verlorene Impfung, die jemand anderes hätte bekommen können“, erklärte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Mittwoch. Es gebe Tage, an denen in den Impfzentren jeder fünfte Termin nicht wahrgenommen werde. Der Minister appellierte, rechtzeitig abzusagen, damit Termine neu vergeben werden könnten. Absagen seien weiter auch online möglich.

Zudem habe das Landesamt für Gesundheit und Soziales eine Mailadresse für Absagen (absagen-corona-impftermin@lagus.mv-regierung.de) geschaltet. Die Hotline, die extra für die Buchung der Termine mit dem Impfstoff von Astrazeneca eingerichtet worden war, werde zum Donnerstag abgestellt. Es seien bisher keine Dosen des Serums für Erstimpfungen in den kommenden Wochen in den Impfzentren vorgesehen, erklärte Glawe. Für Zweitimpfungen oder Impfungen bei niedergelassenen Ärzten sei es weiter vorgesehen.

Service Absage-Hotline: 0385/20279918 (ab Donnerstag)

Von dpa