MV: Neue Regeln nach Corona-Gipfel - Was öffnet wann und was ist erlaubt?

Das Frühjahr naht und die Menschen zieht es raus. Bis jetzt bedeutete das im Lockdown fast nur Spazierengehen oder im Supermarkt einkaufen. Das soll sich bald ändern. Der Corona-Gipfel am Mittwoch hat zahlreiche Lockerungen in mehreren Stufen beschlossen. Die OZ erklärt, was sich in MV konkret ändern soll.

Wo darf ich ab Montag (8. März) wieder einkaufen?

In Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz, die stabil unter 50 liegt. Was genau „stabil“ bedeutet, soll am Freitag auf dem MV-Gipfel geklärt werden. Derzeit liegt die Inzidenz in der Hansestadt Rostock sowie in den Landkreisen Vorpommern-Rügen und Mecklenburgische Seenplatte unter 50.

Was ist bei Inzidenzen über 50?

In Städten und Kreisen mit Inzidenzen über 50 darf ab Montag nur nach vorheriger Terminvereinbarung eingekauft werden. Die Anzahl der Kunden ist auf einen pro 40 Quadratmeter begrenzt. Das bedeutet, dass in einem 800 Quadratmeter großen Geschäft maximal 20 Personen gleichzeitig einkaufen dürfen. Erst im fünften geplanten Öffnungsschritt, also frühestens am 5. April, darf bis zu einer Inzidenz von 100 ganz normal eingekauft werden.

Was ist bei Inzidenzen über 100?

Hier bleibt es bei den bisherigen Regelungen: Es dürfen nur Geschäfte öffnen, die Waren des täglichen Bedarfs anbieten, wie Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Tankstellen oder Optiker und speziell in MV auch Blumenläden. Derzeit gilt das in MV nur für den Kreis Vorpommern-Greifswald.

Wann darf ich wieder zur Kosmetikerin oder ins Nagelstudio?

Sogenannte körpernahe Dienstleistungen sind ab Montag, 8. März, wieder erlaubt, dazu zählen auch Tattoo-Studios. Allerdings ist bei bestimmten Anwendungen, wie Rasieren oder Kosmetik, ein tagesaktueller negativer Corona-Schnelltest Pflicht.

Wann darf ich wieder mehr Freunde oder Verwandte treffen?

Die Kontaktbeschränkungen werden gelockert. Ab Montag, 8. März, sind bei Inzidenzen unter 100 wieder Treffen von zwei Haushalten mit bis zu fünf Erwachsenen erlaubt. Bei Inzidenzen unter 35 dürfen sich maximal zehn Personen aus drei Haushalten treffen. Das gilt derzeit für die Hansestadt Rostock und den Landkreis Vorpommern-Rügen. Kinder bis 14 Jahre werden jeweils nicht mitgezählt.

Wann darf ich wieder ins Restaurant?

Ins Restaurant erst einmal gar nicht. Die Außengastronomie soll im vierten Öffnungsschritt, also frühestens am 22. März öffnen dürfen. Bei Inzidenzen unter 50 darf jeder in Biergärten oder auf Café-Terrassen, bei Inzidenzen zwischen 50 und 100 nur nach Tischreservierung und mit tagesaktuellem negativen Corona-Schnelltest. Wann auch die Innenräume der Gaststätten wieder öffnen dürfen, soll beim nächsten Gipfel am 22. März besprochen werden. Bis dahin bleibt es beim Liefer- oder Abholservice.

Wann öffnen Fitnessstudios wieder?

Der gemeinsame Stufenplan von Bund und Ländern sieht vorerst keine Öffnungen der Fitnesscenter vor, sie werden jedenfalls nicht explizit erwähnt. Es ist aber durchaus möglich, dass sich der MV-Gipfel am Freitag damit befasst. Fitnessstudios könnten unter den Punkt „Sport kontaktfrei innen“ fallen und somit frühestens am 22. März öffnen.

Wann darf ich wieder Fußball spielen?

Ab Montag, 8. März, ist bei Inzidenzen unter 50 zunächst nur kontaktfreier Außensport mit maximal zehn Personen erlaubt. Dafür ist eine Fußballmannschaft schon zu groß, und kontaktfrei ist Fußball ja auch nicht immer. Bei Inzidenzen über 50 dürfen nur fünf Personen gemeinsam draußen Sport machen, also auch keine Handball- oder Volleyballmannschaft. Das soll für alle Sportler wieder frühestens am 22. März möglich sein. In der Halle dürfen Mannschaften frühestens am 5. April trainieren oder spielen.

Wer darf wann ins Museum oder in den Zoo?

Zoos, botanische Gärten, Museen und Galerien dürfen bei Inzidenzen unter 50 ebenfalls ab Montag, 8. März, wieder öffnen. Besucherbeschränkungen sind bislang nicht vorgesehen. Allerdings erfolgen Öffnungsschritte üblicherweise mit Sicherheits- und Hygieneauflagen, aus denen sich indirekt Beschränkungen ergeben könnten. Darüber muss der MV-Gipfel am Freitag befinden. In Regionen mit Inzidenzen zwischen 50 und 100 müssen wie beim Einkaufen Termine vereinbart werden. Bei Inzidenzen über 100 bleiben Museen geschlossen.

Wann darf ich wieder ins Kino oder ins Theater?

Theater, Kinos und Konzerthäuser dürfen bei Inzidenzen unter 50 am 22. März öffnen. Bei Inzidenzen zwischen 50 und 100 ist ein tagesaktueller Corona-Schnelltest vorgeschrieben. Es gelten die bekannten Abstands- und Corona-Regeln.

Wann dürfen wieder Touristen kommen?

Über Öffnungen der Hotels für touristische Reisen berät der nächste Gipfel am 22. März. Es wird aber davon ausgegangen, dass Urlauber aus anderen Ländern nicht über die Osterfeiertage anreisen dürfen. Im Gespräch ist noch Urlaub für Einheimische im eigenen Land.

Wann darf ich wieder feiern?

Freizeitveranstaltungen mit bis zu 50 Teilnehmer sind nur bei Inzidenzen unter 50 vorgesehen, frühestens ab dem 5. April – und auch nur draußen.

