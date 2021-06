Rostock

Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern hat in der Kabinettssitzung am Dienstag ein neues Ampelsystem für die Coronasituation im Land beschlossen. Dabei wird ab nun nicht mehr ausschließlich der Inzidenzwert eine Rolle spielen, sondern auch die Anzahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern sowie die Auslastung der Intensivbetten.

Wie berechnen sich die beiden neuen Werte?

Die Auslastung der Intensivbetten errechnet sich aus den belegten Covid-19-Patientenbetten pro 100 ITS-Betten.

Die Inzidenz der Covid-Patienten in Kliniken errechnet sich wie der Inzidenzwert der Neuinfektionen anhand der neu gemeldeten Corona-Fälle in Krankenhäusern innerhalb der letzten sieben Tage pro 100 000 Einwohner.

Wann rutscht eine Region in die nächste Stufe?

Das Hauptkriterium für die Ampel ist weiterhin die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen. Laut Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) wird die Einstufung danach vorgenommen.

Sollten aber beide Nebenkriterien in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt oberhalb der Grundstufe des Inzidenzwertes liegen, wird er farblich eine Stufe höher eingeordnet. Ist das Gegenteil der Fall und beide Nebenkriterien liegen unterhalb der Stufe des Hauptkriteriums, wird der Landkreis oder die Stadt niedriger eingestuft. Ist die 7-Tage-Inzidenz über 150, erfolgt automatisch die Stufe 5 „Violett“.

Was bedeuten die sechs Farben beim Corona-Ampelsystem?

Die Einschätzung des Infektionsgeschehens wird mittels sechs Farben bestimmt. Ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt wird als grün (kontrollierte Situation) gekennzeichnet, wenn das gilt:

die 7- Tage-Inzidenz der Covid-Fälle ist 10 oder weniger

die 7- Tage-Inzidenz der Hospitalisierten ist 3 oder weniger

die ITS-Auslastung beträgt 3 Prozent oder weniger

Wird ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt als gelb verortet, wird von einem niedrigen Infektionsgeschehen gesprochen. Dieses tritt ein unter folgenden Voraussetzungen:

7- Tage-Inzidenz der Covid-Fälle ist größer als 10 und maximal 35

7- Tage-Inzidenz der Hospitalisierten ist größer als 3 und maximal 8

die ITS-Auslastung beträgt mehr als 3 und maximal 5 Prozent

Von einem mittleren Infektionsgeschehen ist die Rede, wenn ein Landkreis oder eine Stadt als orange eingestuft wird. Das geschieht, wenn in der Region zutrifft:

die 7- Tage-Inzidenz der Covid-Fälle ist größer als 35 und maximal 50

die 7- Tage-Inzidenz der Hospitalisierten ist größer als 8 und maximal 15

die ITS-Auslastung beträgt mehr als 5 und maximal 9 Prozent

Eine rote Kennzeichnung einer Region bedeutet für die Pandemie ein hohes Infektionsgeschehen. Diese Einstufung erfolgt, wenn immer dann:

die 7- Tage-Inzidenz der Covid-Fälle ist größer als 50 und maximal 100

die 7- Tage-Inzidenz der Hospitalisierten ist größer als 15 und maximal 25

die ITS-Auslastung beträgt mehr als 9 und maximal 15 Prozent

Ein sehr hohes Infektionsgeschehen kennzeichnet die Farbe dunkelrot, wenn folgende Kriterien eintreffen:

die 7- Tage-Inzidenz der Covid-Fälle ist größer als 100 und maximal 150

die 7- Tage-Inzidenz der Hospitalisierten ist größer als 25

die ITS-Auslastung beträgt mehr als 15 Prozent

Ist ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt als violett gekennzeichnet, bedeutet das, dass die 7-Tage-Inzidenz die 150 übersteigt. Für die Nebenkriterien gelten dann keine weiteren Angaben.

Ab wann ändern sich die Maßnahmen wieder?

Sollte das Infektionsgeschehen in der Pandemie wieder ansteigen, werden verschärfte Maßnahmen im Land getroffen. Für eine Verschärfung der Maßnahmen (Eskalation) muss die Einstufung für mindestens drei Tage konstant in einer höheren Stufe liegen. Liegt die Farbeinteilung für mindestens fünf Tage konstant in einer niedrigeren Stufe, werden die Maßnahmen wieder gelockert (Deeskalation). So geht es aus dem Einstufungsplan des Lagus hervor.

Wie ist der aktuelle Stand nach dem neuen Ampelsystem?

Derzeit stehen sämtliche Landkreise und kreisfreie Städte in Mecklenburg-Vorpommern auf der Corona-Ampel grün. Ausschlaggebend dafür ist die Inzidenz der Neuinfektionen. Lediglich in der Stadt und im Landkreis Rostock ist das Kriterium der belegten ITS-Betten mit 3,2 Prozent als gelb gekennzeichnet. Für die risikogewichtete Einstufung des Lagus fällt dies aber noch nicht ins Gewicht.

Von Gina Henning