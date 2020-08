Covid-19 - Noch kein Coronatests in Häfen und an Grenze in MV für Reisende aus Risikogebieten

Da bisher keine Schiffe oder Flugzeuge aus Risikogebieten kamen, fanden noch keine Coronatests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten an den Häfen MVs oder am Flughafen Rostock-Laage statt. An der Grenze zu Polen wurde in Pasewalk hingegen ein Abstrichzentrum aufgebaut.