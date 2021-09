Rostock

Nur drei Wasserstoff-Tankstellen gibt es bisher in Mecklenburg-Vorpommern. Eine steht in Rostock, Tessiner Straße 98, neben einer Benzin- und Dieseltankstelle von Total. Betreiber ist H2 Mobility Deutschland. Eine weitere Wasserstoff-Tankstelle befindet sich in Hagenow.

Noch in der Testphase ist in der Hans-Adam-Allee 1 in Laage die erste öffentliche Wasserstoff-Tankstelle in MV für Busse und Lastwagen. Im dritten Quartal dieses Jahres soll sie nach Auskunft der Apex Energy Teterow GmbH offiziell in Betrieb gehen. Voraussichtlich ab dem vierten Quartal könnten auch Pkw betankt werden.

Die Nachfrage ist bisher in ganz Deutschland eher gering, denn wasserstoffbetriebene Autos, Lkw und Busse sind zwar klimafreundlich, doch ihre Preise liegen deutlichen über denen der Benzin-, Diesel- und E-Fahrzeuge. Ein Wasserstoffbus von Rebus kostet rund 650 000 Euro. Wer ein Mittelklasseauto mit Brennstoffzellenantrieb kauft, muss mit mindestens 63 900 Euro rechnen.

Die Betriebskosten für die unterschiedlichen Antriebsarten sind in etwa gleich. Ein Kilo Wasserstoff kostet bei H2 Mobility Deutschland bundesweit 9,50 Euro. Ein Wasserstoff-Auto verbraucht etwa ein Kilogramm auf 100 Kilometer.

Von Jürgen Lenz