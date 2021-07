Rostock

Es ist die dieser Tage bestimmende Debatte, die sich der Beantwortung der moralisch heiklen Frage anzunähern versucht, wie umgehen mit Impfschwänzern im Land, könnten Bußgelder helfen? Der Ärger über Menschen, die Termine verstreichen lassen und diesen nicht absagen, ist groß, das ist aus den Kommentaren der Leser deutlich zu vernehmen.

Doch viele beklagen zeitgleich Probleme bei der Terminvergabe und sagen auch, dass Anreize wirkungsvoller seien als bloße Strafen, wie etwa Geldbußen von 25 oder 30 Euro, wie es neben anderen einige Politiker im Bund jüngst vorschlugen.

„Impfschwänzer handeln unsolidarisch, egoistisch und dumm“

Zu den Impfhotline-Schwierigkeiten äußert sich Bernd Sturzrehm: „Ich habe über Termin-Absage-Hotline zweimal versucht telefonisch durchzukommen. Nach 30 Minuten habe ich zunächst aufgegeben. Erst beim dritten Mal hat es geklappt. Meine Frau für meinen abgesagten Termin einzusetzen, ging laut Servicemitarbeitern nicht. Traurig, dass es noch immer nicht gelingt, eine vernünftige Hotline im Land einzurichten.“

Trude Koerner spricht angesichts der nichtabgesagten Termine und der so titulierten Impfschwänzer von einer „Impfpflicht“ vom Staat, sie nennt es „Bringepflicht“ und erklärt: „Alle wollen alles vom Staat haben, am besten kostenlos. Wer alles will, muss auch eine Gegenleistung erbringen, denn der Staat sind wir alle, den wir mit unseren Steuern finanzieren. Auch die, die noch nie einen Hammer oder sonst was in die Hand genommen haben.“

Mehr Anreize, fordert Michel Kaufmann: „Es muss darauf hingewiesen werden, wie wichtig die Impfung ist.“ Björn Casapietra findet: Die Impfschwänzer handelten „unsolidarisch, egoistisch und dumm“. Zudem gefährdeten sie die eigene Gesundheit und die der eigenen Familie. Eine Strafe hält Casapietra für zwingend erforderlich. Denn: „Es geht um den Schutz von Menschenleben. Wer zu schnell fährt, bekommt auch eine Strafe.“ Daher sei das eine „vollkommen berechtigte Forderung“, so der Leser.

Gab es zu wenig Aufklärung über die Impfung?

Christine Weise aber hält fest: „Das kommt davon, wenn einem die Impfung quasi aufgedrängt wird, viele aber gar kein Vertrauen in die Impfung haben.“ Katrin Jordan wiederum spricht sich für eine Strafe für die Impfschwänzer aus. „Erst wollten alle sich impfen lassen und jetzt gehen sie nicht zum Termin. Ein Anruf und man kann den Termin absagen, da bricht sich wirklich keiner ein Bein ab.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Manuela Witt sieht es genauso: „Wer sich einen Termin bucht und diesen nicht wahrnimmt, ohne abzusagen, sollte zahlen. So ist es auch mit Terminen beim Friseur oder in Arztpraxen.“ Emilia Sommer plädiert ebenfalls für eine Geldstrafe: „Nicht mal die Hälfte der Leute ist geimpft. Und wer wissentlich und ohne Absage seinen Impftermin verfallen lässt, sollte mindestens 100 Euro zahlen. Millionen Menschen warten auf eine Impfung und bekommen sie erst später. Und hier werden Impfdosen vernichtet, weil sich die Herrschaften nicht bewegen wollen. Unmöglich.“

Leser-Umfrage: Sollen Impfschwänzer in MV mit einer Geldstrafe belegt werden?

Rosi Lücht meint: „Woanders, wenn man nicht zur OP kommt, muss man 500 Euro zahlen. Dann würden sie sich dann schon überlegen, ob sie kommen oder nicht.“ Und Dennis Meyer sagt noch: „Macht Sinn in einem Land ohne Impfpflicht.“

„Es ist eine reine Organisationsfrage“

Enrico Peiler fragt grundsätzlich nach dem Vorgehen in der Praxis: „Wieso müssen denn dann Impfdosen vernichtet werden? Meines Wissens werden sie erst geöffnet, wenn der Patient vor Ort ist. Ergo: Kein Patient, Impfdose bleibt verschlossen, welche (weil sie sicherlich nicht nur bis zu diesem Termin haltbar ist) weiterverwendet wird. Das ist eine reine Organisationsfrage, selbige dann weiteren Interessenten zu verabreichen.“

Frank Schuster daraufhin: „Sie wissen schon, dass in einem Fläschchen fünf Impfdosen sind, also fünf Impfungen. Sie wissen auch, dass die teilweise sehr kalt gelagert werden müssen und nicht so verimpft werden können. Was meinen Sie nun, was mit übrig gebliebenen aufgetauten Impfdosen passiert?“

Von Juliane Lange