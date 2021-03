Rostock

Die Corona-Pandemie hat das Landeskabinett am Dienstag erneut beschäftigt. Obwohl seit dem 8. März einige Lockerungen in Kraft getreten sind, sind viele Menschen skeptisch. Viele Zoos, Geschäfte und Museen in MV sind wieder geöffnet und freuen sich nach der langen Zeit endlich wieder Besucher zu empfangen, doch bleiben die Lockerungen bestehen?

Wir haben die OZ-Leserschaft befragt, ob sie befürchten, dass die Lockerungen in MV schon bald wieder zurückgenommen werden. Die Antwort ist klar und deutlich.

Weit mehr als die Hälfte befürchtet, dass die Lockerungen zurückgenommen werden. Von 588 Umfrage-Teilnehmern und Teilnehmerinnen, haben 83,8% angegeben, dass sie befürchten, dass die Lockerungen bald wieder zurückgezogen werden. Lediglich 76 Personen waren zuversichtlich und haben mit „Nein.“ gestimmt. Das sind 12,9 %, die sich vorstellen können, dass die Lockerungen bestehen bleiben. 19 Personen (3,3%) stimmten mit „Ich weiß nicht.“

Zwar bleibt die Inzidenz in MV weiterhin relativ stabil, wie Manuela Schwesig am Dienstag in der Pressekonferenz gesagt hat, jedoch steigt die landesweite Inzidenz an. Während Deutschland am 15. Februar 2021 noch eine Inzidenz von 58,9 hatte, lag die Inzidenz an diesem Montag (15. März) bereits wieder bei 82,9. Währenddessen werden in MV alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit der Corona-Virus sich nicht weiter ausbreiten kann, wie zum Beispiel mehr Schnelltests für Schulen oder die Benutzung der „Luca-App“.

Was denken Sie darüber? Befürchten Sie, dass die Lockerungen in MV wieder zurückgenommen werden? Stimmen Sie hier ab.

Von OZ