Die Corona-Infektionszahlen in Deutschland steigen wieder rasant an. Auch in Mecklenburg-Vorpommern ist dieser Trend zu spüren. So wurden am Montag 47 neue Infektionen für MV gemeldet. Zwar bezieht sich die Zahl auf die vergangenen 72 Stunden. Dennoch ist es der dritthöchste Wert überhaupt seit Beginn der Corona-Pandemie in MV im März dieses Jahres.

Überall werden die Regeln angepasst, Sperrstunden, Einreiseverbote und eine verschärfte Maskenpflicht bestimmen die Diskussionen – auch in MV wird darüber gesprochen, wie man mit den steigenden Fallzahlen umgehen soll. Denn niemand möchte einen erneuten Lockdown riskieren.

Befürchtung: Neuer Lockdown

Wir haben die OZ-Leser gefragt: Glauben Sie, dass es zu einem zweiten Lockdown kommen wird? Bislang haben sich 317 Leser beteiligt.

Die Hälfte (50,8 Prozent) ist der Meinung, dass es noch einmal einen Lockdown in Mecklenburg-Vorpommern geben wird. 128 Teilnehmer (40,4 Prozent) sind optimistisch. Sie gehen derzeit davon aus, dass ein Lockdown wie im Frühjahr nicht nötig wird. 8,8 Prozent sind unsicher und entschieden sich für die Antwort „Ich weiß nicht“.

Von OZ