Geschenke für Weihnachten - Last-Minute-Shopping an Heiligabend: So lange haben die Einkaufszentren in MV auf

Eigentlich sind die Weihnachtseinkäufe längst erledigt, doch irgendetwas fehlt immer. Wer an Heiligabend noch Geschäfte aufsuchen muss, ist gut beraten, sich vorher über die Öffnungszeiten zu informieren. Wie lange haben die Einkaufszentren in MV am Freitag auf? Eine Übersicht.