Neubrandenburg/Schwerin

Die Schülerbewegung „Fridays for Future“ für den Klimaschutz hat nun in mehreren Regionen Mecklenburg-Vorpommerns Unterstützung von Älteren. Eltern und Mitglieder von Umweltverbänden haben im Nordosten mehrere „Parents for Future“-Gruppen (Eltern für Zukunft) gegründet, wie das bundesweite Netzwerk am Donnerstag mitteilte. Solche Gruppen gebe es in Schwerin, Rostock, Vorpommern-Rügen, Ludwigslust-Parchim, Wismar und Neubrandenburg.

Eltern unterstützen Kids

Die Mitglieder von „Parents for Future“ unterstützen die Forderungen der Schüler, die seit Wochen meist freitags für mehr Klimaschutz demonstrieren. Sie pochen auf die Einhaltung der Ziele des Pariser Klimaabkommens und die Begrenzung der globalen Erwärmung auf weniger als 1,5 Grad Celsius.

Am Dienstag hatte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) Schüler dieser Bewegung in der Staatskanzlei empfangen. Die Jugendlichen wollen gemeinsam mit der Landesregierung einen Klima- und Nachhaltigkeitsrat gründen. Schwesig war auch auf einer Freitags-Demo der Schüler.

Winfried Wagner