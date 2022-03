Schwerin/Laage

Nach 25 Jahren sollen die beiden Polizeihubschrauber in MV ausgetauscht werden. Innenminister Christian Pegel (SPD) hat Ersatz für die in Laage stationierten Eurocopter EC 135 in den kommenden Jahren angekündigt. Höchste Zeit, heißt es aus der CDU. Die früheren Innenminister Lorenz Caffier und Torsten Renz hätten sich zuvor vergeblich für neue Hubschrauber eingesetzt.

Ein Vierteljahrhundert werden die beiden Polizeihubschrauber auf dem Buckel haben, wenn sie außer Dienst gestellt werden. 1999 und 2001 gebaut, sollen die Nachfolger 2025 und 2026 da sein. „Die beiden Hubschrauber der Landespolizei sind in die Jahre gekommen“, erklärt Pegel. „Das führt zu einem erheblichen Maß an Wartung und entsprechenden Kosten.“ Die Hubschrauber „Merlin 1“ und „Merlin 2“ haben zusammen 17 000 Flugstunden auf dem Buckel. Im Vorjahr seien sie zu 345 Einsätzen gewesen.

Die neuen Hubschrauber sollen größer und schwerer sein, mehr Ladekapazität haben: Vier- statt Drei-Tonnenklasse. Welcher Typ es wird, sei noch nicht klar. Das werde die Ausschreibung zeigen. Experten sehen den Eurocopter EC 145 als eine Option – neue Bezeichnung Airbus H 145. Hubschrauber, die zum Beispiel auch der Rettungsdienst nutzt. Bayern hat gerade für seine Polizei acht Helis des Typs bestellt.

CDU: SPD stand auf der Bremse – jetzt der „Sinneswandel“

„Das wird mehr als höchste Zeit“, reagiert Marc Reinhardt, CDU-Innenexperte im Landtag, auf Pegels Ankündigung. Seine Partei habe in der früheren Landesregierung über Jahre dafür gestritten, die Hubschrauber der Polizei zu erneuern. „Die SPD hat das dann gestrichen und gesagt: kein Geld“, so Reinhardt.

Natürlich begrüße er den „Sinneswandel“, jetzt, da Pegel selbst Innenminister sei. Laut Reinhardt hätten die beiden Helis schon längst ausgetauscht werden müssen. Bei einem Besuch der Staffel vor ein paar Jahren seien „viele Ausfälle und viel Wartungsaufwand“ festgestellt worden.

Die Hubschrauber in MV seien in der Tat betagt, bestätigt Erik Behrens von der Bundesvereinigung fliegendes Personal der Polizei. „Sie sind de facto abgeschrieben.“ Die Ausfallzeiten nähmen wegen technischen Aufwands zu. „Es passt nicht, dass nur ein Hubschrauber fliegt und der andere steht“, so Behrens.

Laut Pegel sollen die Einsatzmöglichkeiten der neuen Polizeihubschrauber erweitert sein. Neben der Verfolgung flüchtiger Straftäter, Suche nach Vermissten oder Unfallopfern werden die Flieger eingesetzt, um zum Beispiel Demonstrationen aus der Luft zu begleiten. Zudem seien Haken am Äußeren vorgesehen, um die Hubschrauber bei Waldbränden einsetzen zu können.

„Wir begrüßen, dass die in die Jahre gekommenen Hubschrauber ausgetauscht werden“, sagt Christian Schumacher, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Aus seiner Sicht sollten es aber mehr als zwei sein – etwa um sie bei Katastrophen einsetzen zu können. „Die Flut im Ahrtal hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir Hubschrauber haben. Es gibt zu wenige in MV.“

Sechs neue Streifenboote bis 2026, dann sieben weitere

Streifenboot „Breitling" der Wasserschutzpolizei, 23 Knoten schnell. 13 neue Boote sind geplant. Quelle: Polizei MV

35 Millionen Euro plant die Landesregierung bis 2026 für die beiden Hubschrauber und sechs neue Streifenboote der Wasserschutzpolizei ein. Im Anschluss seien weitere sieben Streifenboote geplant; Kosten insgesamt: 50 Millionen.

Die Boote sollen auf der Ostsee, aber auch auf Binnengewässern zum Einsatz kommt. Die Typen seien noch nicht klar. Die Fahrzeuge würden „nach unseren Vorstellungen geplant und gebaut“.

25 Jahre – das klingt für den Laien alt für einen Polizeihubschrauber. Muss aber nicht so sein, sagt Christian Hieff vom Automobilclub ADAC, der bundesweit selbst 50 Hubschrauber im Einsatz hat. „Bei einer engmaschigen Überprüfung muss das Alter kein Sicherheitsproblem bedeuten.“ Auch der ADAC tausche gerade EC 135 durch EC 145 aus.

Von Frank Pubantz