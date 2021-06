Rostock

Der Gastronomie-Neustart in MV wird nicht leicht. Immer mehr Stimmen aus der Branche haben sich zuletzt lautstark zu Wort gemeldet und einen massiven Personalmangel beklagt. Die Ursachen sind vielfältig und werden entsprechend vielstimmig von den Lesern diskutiert.

Da ist zum einen Torsten Liese, er vermutet: „Mitarbeiter haben vielleicht einfach etwas Besseres gefunden in der Krise.“ Liese bemängelt, dass viele Unternehmen ihre Mitarbeiter während der Schließungen nicht im Betrieb gehalten hätten, auch wenn er wisse, dass es auf der anderen Seite „Gastronomen gibt, die ihre Mitarbeiter weiter bezahlt haben, um sie zu binden.“

Susanne Lüdtcke fasst kurz zusammen, woran das System ihrer Meinung nach krankt: „Arbeitszeiten, freie Tage, faire Löhne.“ Hier sieht auch Heike Ahlers den Grund: „Eine bessere Bezahlung wäre nicht schlecht.“

Nico Pacz allerdings hält der Aussage entgegen: „Eine bessere Bezahlung ist bei den meisten mit höheren Preisen verbunden. Will der Mitarbeiter mehr Geld, steigen die Preise für das Essen. Das kommt dann beim Gast an, und der kommt irgendwann nicht mehr, weil es ihm zu teuer ist. Ich bin auch dafür, dass man höhere Löhne gibt, aber dann müssen die Gäste auch bereit sein, mehr für ihr Essen auszugeben und nicht das Günstigste vom Günstigsten verlangen.“

„Tourismusbranche entwickelt sich in die falsche Richtung“

Leon Engel wiederholt den Gedanken: „‚Will der Mitarbeiter mehr Geld, steigen die Preise für das Essen‘. Na ja, betrachten wir die Realität. Reisen ist heute so erschwinglich geworden wie kaum etwas anderes. Wenn man einmal die Hauptreisezeiträume ausklammert, ist eine Reise heute Ramschware.“

Engel hat sich kundig gemacht und durchgerechnet, dass man für eine einwöchige Reise pro Kopf, etwa in Binz auf Rügen, nur knapp 200 Euro zahlen müsse. „Das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass es sich definitiv in die falsche Richtung entwickelt hat.“

Daher werde es Zeit, so die Forderung, die Preise endlich sinnvoll anzupassen und damit dem Personal eine entsprechende Bezahlung zu ermöglichen. Das Argument, es werde sonst zu teuer, zieht einfach nicht, wenn man Junkpreise hat. Damit sagt man nur: Unser Geschäftsmodell funktioniert nur, wenn wir unser Personal ausbeuten und die Preise lächerlich niedrig halten.“

„Für Gastronomen war es ein Kampf, durch die Krise zu kommen“

Michael Breitlow ist überzeugt: „Wer sein Personal pflegt, sucht keine Leute.“ Sandra Baade kann das nicht bestätigen, dass eine vermeintlich schlechte Bezahlung das Problem ist. Sie hebt vielmehr die „familienunfreundlichen Arbeitszeiten“ hervor. „Auch sonn- und feiertags arbeiten und dann meistens bis 22 oder 23 Uhr. Wenn ein Kellner zum Beispiel elf Euro die Stunde bekommt, sonntags eventuell noch einen Zuschlag und dann das Trinkgeld dazurechnet, was auch fast so viel ist wie ein Monatsgehalt netto, kann es, denke ich, nicht an der schlechten Bezahlung liegen. Es möchten halt alle montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr arbeiten. Das ist in der Gastronomie nun mal nicht möglich. Mal ganz abgesehen davon, dass es sich um körperlich anstrengende Arbeit handelt.“

Stephanie Ripperger glaube einfach, so formuliert sie es zum Schluss, „dass es für jeden Gastronomen ein Kampf war, durch die Krise zu kommen. Aber dieser Gastronom hat dann weder seine Leute automatisch schlecht bezahlt noch fehlte das Zwischenmenschliche.“

Von Juliane Lange