Schwerin

Schulen möglichst bald in Teilen öffnen – Gastronomie und Handel aber bleiben dicht. So sieht der Plan der Landesregierung in der Corona-Krise für die kommenden Wochen aus. Der bis 10. Januar beschlossene Lockdown soll um drei Wochen verlängert werden. Und: MV macht Druck, damit der Impfstoff schneller kommt.

„Es ist klar, dass wir die Corona-Schutzmaßnahmen verlängern müssen“, erklärte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) am Montagnachmittag nach einem MV-Gipfel mit Vertretern von Wirtschaft, Kommunen und Verbänden. MV werde sich beim Gespräch am Dienstag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) für eine Verlängerung des Lockdowns aussprechen: „Zunächst bis Ende Januar.“ Denn die Corona-Zahlen deutschlandweit seien nach wie vor sehr hoch, so Schwesig.

Anzeige

CDU-Chef: Erst die Entwicklung weiter beobachten

„Nicht viel Neues“ habe es in Gesprächsrunden mit der Landesregierung gegeben, berichten Teilnehmer. Niemand widerspricht offen der Lockdown-Verlängerung, die das Regierungskabinett am Dienstag noch beschließen muss. Denn: Es sei zu befürchten, dass nach Weihnachten und Silvester die Zahlen wieder steigen – eben weil sich viele Menschen nicht an die Kontaktregeln hielten. „In der derzeitigen Situation ist nicht mit Lockerungen zu rechnen“, sagt CDU-Landeschef Michael Sack. „Wir müssen erst sehen, wie sich die Zahlen in den nächsten Wochen entwickeln.“

Mehr zum Thema:

Eine Ausnahme deutet sich in den Schulen an: Schüler von Abschlussklassen, auch an Berufsschulen, könnten schon bald wieder die Schulbank drücken. Hier müssten Sonderwege möglich sein, teilten die Bildungsminister aller Bundesländer mit. Auch Schwesig plädiert dafür. Es sei erforderlich, „dass sich die Abschlussklassen auf ihre Prüfungen vorbereiten können“. Im Gespräch: geteilte Klassen, Plexiglas zwischen Schülern und FFP2-Masken.

Die Wirtschaft muss weiter abwarten. Ausnahme: Friseure könnten in MV wohl als Erste wieder öffnen, wenn es die Corona-Zahlen zulassen. Sonst wäre wohl illegale Arbeit die Folge. So mischen sich dann auch Verständnis und Unmut. Beispiel Gastronomie: „Wir brauchen in MV eine klare Öffnungsperspektive spätestens zum Februar“, erklärt Lars Schwarz, Deutscher Hotel- und Gaststättenverband MV. „Sobald die Infektionszahlen bei einer 7-Tages-Inzidenz von unter 50 sind, wollen wir öffnen.“ Derzeit liegt der Wert bei knapp unter 100.

Wirtschaft: Firmen dürfen nicht im Stich gelassen werden

„Die Gefahr von Insolvenzen und Arbeitsplatzabbau in der Wirtschaft unseres Landes nimmt mit jeder Lockdown-Verlängerung weiter zu“, erklärt Wolfgang Blank, Präsident der IHK Neubrandenburg. Er fordert vom Bund, endlich die zugesagten Hilfen auszuzahlen. Sven Müller von der Vereinigung der Unternehmensverbände MV erwartet ein „klares Signal“ aus der Politik, „dass niemand allein gelassen wird“. Schwesig zeigt Verständnis – und fordert Berlin: „Wir erwarten vom Bund, dass er die Wirtschaftshilfen verlängert und schnell auszahlt. Auch beim Kurzarbeitergeld muss es bleiben.“

OZ-Umfrage: Wie lange sollte der Lockdown in MV verlängert werden?

Unzufrieden ist die Ministerpräsidentin auch beim Thema Impfen. In MV sei dies zwar gut angelaufen. „Aber wir könnten schneller beim Impfen sein, wenn mehr Impfstoff zur Verfügung stehen würde.“ Das geht an den Bund. „Möglichst schnell“ sollen alle Einwohner über 80 Jahre geimpft werden.

Von Frank Pubantz