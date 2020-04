Schwerin

Die Würfen sind gefallen: Das Leben in Mecklenburg-Vorpommern wird trotz Corona-Krise wieder hochgefahren. Die Landesregierung hat am Donnerstagabend einen konkreten „MV-Plan“ zur Lockerung der Regeln vorgestellt. Neu: Auch Zoos, Sportplätze und größere Läden dürfen ab 20. April unter strengen Auflagen wieder öffnen.

Schwesig : „Wir wollen, dass MV wieder an Fahrt gewinnt“

MV solle „wieder an Fahrt“ gewinnen, sagt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD). Aber gleichzeitig müsse die Gesundheit der Menschen im Land weiterhin geschützt werden. Daher habe die Regierung lange über einzelne Punkte diskutiert. Wichtig sei, die langsame Ausbreitung des Coronavirus beizubehalten. Faustregel: Jeder Erkrankte dürfe statistisch betrachtet maximal eine weitere Person anstecken. Derzeit liegt der Wert in MV bei 0,6 – Spitze bundesweit.

So sehen die ersten Phasen des „MV-Plans“ aus:

Bau- und Gartenmärkte öffnen bereits am Sonnabend, 18. April.

Einzelhandel: „Alle Läden dürfen öffnen“, so Schwesig. Ab 20. April – auch in Shopping Malls. Dies gelte ab 800 Quadratmetern Verkaufsfläche je Geschäft, aber auch für größere, die die Fläche auf dieses Maß verringern. Für Friseure ist der 4. Mai Starttermin – mit Maskenpflicht.

Neben Buchläden sollen nun auch Archive und Bibliotheken öffnen können.

Zoos und Tierparke dürfen entgegen der bundesweiten Empfehlung ihre Außenbereiche am Montag öffnen. Dies gelte auch für Sportplätze, auf denen Menschen allein oder zu zweit aktiv sind, etwa beim Tennis.

Versammlungen wie Demos sind ab 20. April für bis zu 50 Menschen wieder erlaubt.

Schulen, Berufsschulen, Kitas: Ab 27. April sollen Schüler von Abschlussklassen (10. und 12. Klasse) für Konsultationen in die Schule, weitere Klassen (9., 11. und 4. Klassen) schrittweise ab dem 4. Mai: mit weniger Fächern und Stunden. Familien mit Kindern oder anderen Personen aus Risikogruppen könnten „unkompliziert auf Antrag eine Befreiung“ erhalten, so Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD). In den Schulen sollen strenge Regeln beim Infektionsschutz gelten. Eine generelle Öffnung der Kitas wird es vorerst nicht geben, allerdings wird die Notbetreuung für Kita-Kinder auf die Berufsgruppe Lehrer erweitert.

In Kliniken und Alten-/Pflegeheimen gilt weiterhin Besuchsverbot. In den landesweit 272 Heimen müsse es bald flächendeckend Corona-Tests geben, erklärt Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU). Es sei wichtig, besonders ältere Menschen zu schützen.

Großveranstaltungen sollen bis zum 31. August grundsätzlich untersagt werden. Die Saison der Theater sei in MV ab sofort beendet, so Schwesig.

Eine Mundschutzpflicht in der Öffentlichkeit ist nicht vorgesehen. Allerdings seien Stoffmasken beim Einkaufen und in Bussen empfohlen. Das Land werde Kommunen bald viele Masken zur Verfügung stellen. Auf private Reisen und Besuche solle weiterhin verzichtet werden. Das Einreiseverbot für Auswärtige nach MV bleibe bestehen.

Sorgenkind Tourismus: Glawe hofft auf Lockerung im Mai

Glawe fordert auch einen „klaren Fahrplan“ für den Tourismus, für den bisher keine Lockerungen vorgesehen sind. Ziel sei es, die „im Mai zu erreichen“. Denkbar: Gaststätten und Hotels öffnen dann mit halber Kapazität. An in Not geratene Unternehmen habe das Ministerium bisher 158 Millionen Euro Soforthilfe ausgezahlt.

Am Freitag will die Regierung Verordnungen vorstellen, die die neuen Regeln verbindlich machen.

Von Frank Pubantz