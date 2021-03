Zweisprachigkeit am Ortseingang: Kommunen im Nordosten dürfen jetzt Zusatzschilder am Ortseingang mit gebräuchlichen niederdeutschen Ortsnamen aufstellen. Das Verkehrsministerium hat dazu einen Erlass verschickt.

So könnte Greifswald künftige up platt am Ortseingang begrüßen. Quelle: Söllner/Zill