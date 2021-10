Polarlichter zeigen sich meist nur in den nördlichsten oder südlichsten Gebieten der Erde, an den Magnetpolen. Doch durch einen besonders intensiven Sonnensturm ließ sich das Spektakel Freitagnacht auch am Himmel entlang der Ostseeküste beobachten. Die OZ zeigt erste Bilder und verrät, ob noch eine Chance auf eine Sichtung besteht.