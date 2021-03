Ludwigslust-Parchim

Nach der Umstellung auf Sommerzeit am Wochenende müssen sich Autofahrer im morgendlichen Berufsverkehr wieder auf mehr Wildwechsel einstellen. Durch das Vorstellen der Uhren starten viele Berufspendler den Weg zur Arbeit nun wieder in der Dunkelheit oder in der Dämmerung. Gerade zu dieser Zeit sind Wildtiere zur Futtersuche unterwegs und überqueren dabei auch viel befahrene Straßen.

Damhirsch in der Dämmerung

Zu sieben Wildunfällen kam es am Montag allein auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust-Parchim. Wie die Polizei gestern mitteilte, wurde dabei ein Autofahrer leicht verletzt. Der Pkw des Mannes (21) war auf der Landesstraße 37 nördlich von Karow mit einem Damhirsch zusammengestoßen. Der Schaden am Auto wurde vorläufig auf 5000 Euro geschätzt. Aufgrund der neuen Situation appelliert die Polizei an aller Fahrzeugführer, vorausschauend zu fahren.

Von OZ