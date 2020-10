MV: Polizisten kontrollieren Trucks und Busse auf der A20

Wismar

Die Polizeiinspektion Wismar hat sich an den europaweiten, länderübergreifenden Kontrollen der europäischen Organisation Roadpol e.V. (European Roads Policing Network) beteiligt. Kräfte der Autobahn- und Verkehrspolizeireviere Metelsdorf, Dummerstorf und Stolpe sowie der Wasserschutzpolizei Wismar, der Bundespolizei, der BAG und des Zolls waren am 15. Oktober von 9 bis 13 Uhr gemeinsam im Einsatz. Ihr Ziel: Lkws und Busse auf der A 20 / PP Selliner See Süd zu kontrollieren.

Schwerpunkte lagen auf der Einhaltung der Sozialvorschriften, der Kontrolle der Ladungssicherung bzw. Überladung und der Überprüfung der Verkehrssicherheit der Fahrzeuge sowie der Verkehrstauglichkeit der Fahrzeugführer.

15-mal Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten

In 15 Fällen wurden die vorgeschriebener Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten, fünfmal wurden Verstöße gegen die Ladungssicherung festgestellt. Dazu kamen zwei Verstöße im Zusammenhang mit Geschwindigkeit und Überholen sowie ein Schwerlasttransport mit fehlender Genehmigung.

Darüber hinaus wurden Ermittlungsverfahren aufgrund festgestellter Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie gegen die Abgabenordnung eingeleitet.

Mit dem Ziel, die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen und die Anzahl der Verkehrsunfälle zu reduzieren, beteiligt sich die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern regelmäßig an derartigen europaweiten Aktionen.

