Etwa 15 000 private Vermieter von Ferienunterkünften gibt es derzeit in MV: Viele haben ein bis zwei Wohnungen und bessern durch die Vermietung Gehalt oder Rente auf. Manche betreiben die Ferienunterkünfte im eigenen Haus, andere haben ihre Immobilien bewusst als Wertanlage gekauft.

Anders als Betreiber von Hotels, Pensionen oder Campingplätzen können sie aber für den Verdienstausfall wegen coronabedingter Schließungen keine Überbrückungshilfen in Anspruch nehmen. „Weil die privaten Vermieter üblicherweise kein Gewerbe angemeldet haben, sondern ihr Geschäft steuerlich als Vermögensverwaltung führen“, erläutert Michelle Schwefel, Geschäftsführerin des Deutschen Ferienhausverbandes.

„Wir sind ein wichtiger Teil des Tourismus“

Nach nun insgesamt etwa sieben Monaten Lockdown der Branche sorgt diese Regelung zunehmend für Verdruss bei den Betroffenen: „Wir werden vergessen, dabei sind wir ein wichtiger Teil des Tourismus an der Ostsee und in ganz Deutschland“, klagt etwa Gerald Kretschmer, der in Binz, Zingst und Kühlungsborn insgesamt zehn Ferienwohnungen hat.

Er habe sie sich nach und nach zugelegt, um wirtschaftlich unabhängig zu werden und Altersvorsorge zu betreiben, sagt der 65-jährige, der aus Wolfenbüttel (Niedersachsen) stammt und bis vor Kurzem Einzelhändler war. Inzwischen belaufe sich sein Verdienstausfall in der Corona-Zeit auf 150 000 Euro, zudem habe er monatlich 25 000 Euro laufende Kosten allein für den Betrieb seiner Apartments.

„Es kann doch nicht sein, dass ich keine Hilfen bekomme, weil ich bei der Steuererklärung mein Kreuz unter ‚Vermietung und Verpachtung‘ und nicht unter ‚Einkünfte aus Gewerbebetrieb‘ mache“, ärgert sich Kretschmer. So wie er zahlten die meisten privaten Vermieter auch Umsatzsteuer und ohnehin Einkommenssteuer. „Es verstößt gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz, wenn wir keine Chancen auf Hilfen haben“, meint er.

„Private Vermieter kein Adressat von Hilfen“

Gunnar Bauer, Sprecher des Wirtschaftsministeriums in MV, sieht derzeit allerdings keine Anzeichen, dass sich hier etwas dreht: „Die Antragsberechtigung für Vermieter von Ferienwohnungen ist zwischen Bund und Ländern umfassend erörtert worden. Nach dem jetzigem Stand hat der Bund keine Änderungen zugunsten privater Vermieter vorgesehen“, sagt er auf OZ-Anfrage.

Bauer: „Die Überbrückungshilfe ist ein Programm des Bundes. Darin ist festgelegt, dass private Vermieter als nicht unternehmerischer Teil der Immobilienwirtschaft kein Adressat der Wirtschaftsförderung sind, da sie nicht gewerblich tätig sind.“ Ziel sei die Sicherung von Unternehmen und Arbeitsplätzen. „Entsprechend setzen Hilfsprogramme für die Wirtschaft entweder zumindest einen Beschäftigten oder bei Solo-Selbständigen den Haupterwerb und die gewerbliche Tätigkeit voraus“, erläutert der Ministeriumssprecher.

„Natürlich prägt sich da Not aus“

Für Gerald Kretschmer ist diese Erklärung nicht zufriedenstellend. „Auch viele Privatvermieter haben fest mit den Einnahmen geplant und geraten nun unverschuldet in wirtschaftliche Probleme“, sagt er. Die Politik müsse handeln, solle zumindest erwägen, Ferienwohnungen sofort wieder zu öffnen, da der Urlaub hier viel individueller ablaufe als in anderen Bereiche des Tourismus.

Von diesem Vorstoß hält Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Tourismusverbandes MV nichts. Er wolle, dass Hotels und Ferienwohnungen gleichzeitig wieder öffnen können (noch hoffen die Touristiker zumindest für den Reiseverkehr innerhalb von MV auf Ostern).

Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Landestourismusverbandes MV. Quelle: dpa

Die Probleme der privaten Ferienvermieter sieht Woitendorf aber auch: „Manch einer hat einen Laden und zwei Ferienwohnungen. Eventuell ist jetzt beides geschlossen, bei anderen bricht zumindest ein wichtiges Standbein weg. Natürlich prägt sich auch da Not aus.“ Ein paar Monate könne man das vielleicht aushalten, aber nicht ewig.

„Ich muss das jetzt leider aushalten“

„Wir müssen sicher gemeinsam mit der Politik sehen, was wir da tun können, auch wenn es wegen der Unterschiedlichkeit der privaten Vermietungsmodelle nicht leicht ist, das in ein fiskalisches Programm zu gießen“, meint Woitendorf.

70 000 Betten in privaten Ferienwohnungen Etwa 15 000 private Vermieter von Ferienwohnungen gibt es im Tourismusland MV. Sie bieten im Schnitt knapp fünf Betten an. Somit entfallen auf diesen Sektor schätzungsweise 70 000 Betten. Insgesamt gibt es in MV 450 000 Betten oder Schlafgelegenheiten, die touristisch angeboten werden. Etwa 90 000 in Hotels, Pensionen und Gasthöfen, 110 000 auf Campingplätzen, je 10 000 in Reha-Kliniken und Jugendherbergen und insgesamt 230 000 in Ferienhäusern und -wohnungen.

Nicht alle Privatvermieter rufen übrigens nach Hilfen. „Ich muss das jetzt leider aushalten“, sagt zum Beispiel Jens Diedrich, der in Zinnowitz auf Usedom fünf Ferienwohnungen betreibt. Er zahle zwar auch Umsatzsteuer, habe sich aber bewusst dafür entschieden, kein Gewerbe anzumelden und so sein Haus, in dem er auch selbst wohnt, nicht ins Betriebsvermögen einbringen zu müssen. „Wenn ich den Betrieb dann aufgäbe, müsste ich sonst anteilig auf mein Haus Steuern zahlen, und das wäre sehr ungünstig“, erläutert er.

Fordert keine Hilfen: Jens Diedrich, privater Vermieter in Zinnowitz auf Usedom. Quelle: OZ-Archiv

Trotz allem: Michelle Schwefel vom Ferienhausverband fordert, dass nun auch ein Programm für die „vergessene Gruppe“ her müsse her müsse: „Wir wissen ja nicht, wie viele Monate wir noch schließen müssen. Es kann keine Lösung sein, dass private Vermieter Grundsicherung beantragen müssen“, meint sie. Von einigen Bundestagsabgeordneten werde derzeit bereits ein mögliches Programm diskutiert: 50 Prozent Erstattung eines sechsmonatigen Umsatz gedeckelt auf 7500 Euro Höchstauszahlung. „Das würde vielen Privaten schon sehr helfen“, so Schwefel.

Von Alexander Loew