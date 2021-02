Wäre das nicht ein schönes Szenario: Die nachgeholte Fußball-EM 2021 findet tatsächlich statt, und die Fans in MV können sogar wieder gemeinsam jubeln. Angesichts der sinkenden Corona-Zahlen und des Impffortschritts scheint das nicht utopisch. Erste Planungen gibt es jedenfalls.

Nach Corona: Hoffnung auf Public Viewing am Ostseestrand

