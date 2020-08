Rostock

Gute Nachrichten für die etwa 1000 Mitarbeiter der Real-Märkte in MV: Nach OZ-Informationen wird keine der acht Filialen im Land geschlossen. Fünf Märkte gehen demnach an Kaufland, bei drei Standorten ist der künftige Besitzer noch offen: Rostock, Stralsund und Bergen auf Rügen. Die Marke Real wird allerdings wohl aus MV verschwinden. Die kartellrechtliche Genehmigung steht noch aus. Vorher möchte sich Real auch nicht zur Zukunft einzelner Standorte äußern, sagte ein Sprecher.

Verkauf an deutsch-russisches Konsortium

Reals Mutterkonzern Metro hatte Anfang des Jahres beschlossen, alle 277 Real-Märkte in Deutschland mit zusammen 34 000 Mitarbeitern an das deutsch-russische Konsortium X+Bricks zu verkaufen. Damals hieß es, dass etwa 30 Filialen komplett geschlossen werden sollen. 50 Märkte sollten zunächst unter dem Namen Real bestehen bleiben. In MV gibt es Standorte in Wismar, Rostock, Stralsund, Greifswald, Bergen, Parchim, Schwerin und Neubrandenburg.

Belegschaften wollen Klarheit

Steffen Ockert, bei der Gewerkschaft Verdi in Schwerin für den Handel zuständig, begrüßt die Entwicklung: „Sollte es tatsächlich so kommen, könnten wir gut damit leben. Es wäre auf jeden Fall besser, als wenn Filialen geschlossen würden.“ Die Belegschaften hingen schon viel zu lange in der Warteschleife, so Ockert. „Sie wollen endlich Klarheit haben.“ Vor einem halben Jahr hatte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende, Werner Klockhaus, vor dem Verlust von 10 000 Arbeitsplätzen bei Real gewarnt.

Kaufland mit Vor- und Nachteilen

Kaufland als neuer Betreiber hätte aus gewerkschaftlicher Sicht Vor- und Nachteile, meint Ockert: „ Kaufland ist tarifgebunden und hat einen Betriebsrat.“ Damit wären Tariflöhne und Mitbestimmungsrechte für die Beschäftigten gewährleistet. „Wir gehen davon aus, dass es einen sauberen Betriebsübergang gibt und so die Verträge der Mitarbeiter weiter gelten“, betont der Verdi-Vertreter.

Sorge um die Stundenzahl

„Allerdings setzt Kaufland stark auf Teilzeitstellen mit rund 20 Stunden, während in den Real-Märkten viele Mitarbeiter um die 30 Stunden arbeiten. Da haben wir ein bisschen Sorge, dass versucht werden könnte, den Kollegen die Stundenzahlen zu drücken.“ Zudem seien die Kaufland-Märkte in der Regel kleiner als Real-Filialen, womit sich die Frage stelle, ob die bisherigen Verkaufsflächen nach einem Verkauf verkleinert würden und dann weitere Geschäfte nach dem Shop-im-Shop-Prinzip einziehen könnten.

Was Real-Kunden in Rostock sagen

Über die Real-Märkte in Rostock, Stralsund und Bergen liegen der OZ keine Informationen vor. Die OZ hat in der Rostocker Filiale – die genau genommen nicht in Rostock, sondern im westlich angrenzenden Ostsee-Park in Sievershagen liegt – mit Kunden gesprochen. „Es wäre schon traurig, wenn Real verschwindet, da würde ein Stück Vielfalt verloren gehen. Kaufland haben wir schon zwei in Rostock“, sagt etwa Enrico Lüdecke.

Dem schließt sich Madlen Hochgräf an. „Es wäre schade, wenn die Filiale schließt. Das ist die letzte Filiale hier in der Region.“ Der zweite Real-Markt in Rostock war bereits vor Jahren dichtgemacht worden. „Hier wurde gerade eine neue Salattheke eingerichtet. Die geben sich richtig Mühe“, meint Kundin Hochgräf.

Auch Jan und Jana Sander sind überzeugte Real-Kunden. „Ich würde es ganz schlimm finden, wenn der Markt schließt. Ich schätze hier, dass man alles schnell findet, auch das Personal ist sehr nett“, sagt Jan Sander und seine Frau meint: „Und der hausgemachte Käsesalat macht süchtig.“

Flexibler zeigen sich dagegen Ruth und Walter Streller. „Wir würden es bedauern, wenn der Markt schließen würde. Aber wenn nur ein anderer Markt einzieht, wäre uns das egal.“ Das Rentner-Ehepaar kommt etwa einmal die Woche zum Einkaufen. „Wir schauen vorher in den Prospekten, was wo am günstigsten ist und fahren dann dorthin.“

Von Axel Büssem