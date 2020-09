Schwerin

Die Landesregierung in Schwerin gibt den Startschuss für die von ihr angekündigte „Neustart-Prämie“ für Beschäftigte nach coronabedingter Kurzarbeit. Wie Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) mitteilte, gehen betroffene Unternehmen bei der einmaligen Finanzhilfe von bis zu 700 Euro in Vorleistung und bekommen das Geld dann vom Land erstattet.

Von Dienstag an könnten dazu bei der landeseigenen Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung mbH (GSA) die Anträge gestellt werden. Bezugsberechtigt sind Beschäftigte, die zwischen 1. April und 30. September mindestens in zwei aufeinanderfolgenden Monaten wenigstens zu 50 Prozent in Kurzarbeit waren.

Wie aus Daten der Regionaldirektion Nord der Bundesarbeitsagentur hervorgeht, hatten von März bis August rund 19 000 Firmen in Mecklenburg-Vorpommern für 185 000 Beschäftigte Kurzarbeit angemeldet.

Von dpa