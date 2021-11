MV-Regierung plant Einstieg in Energiemarkt: Backhaus will Hunderte Windräder bauen lassen

Schwerin

Das Land Mecklenburg-Vorpommern will selbst groß in den Energiemarkt einsteigen. Umweltminister Till Backhaus (SPD) plant den Bau von Hunderten Windkraft- und Photovoltaik-Anlagen, die auf landeseigenen Flächen stehen sollen. Der Erlös des Vorhabens solle in Umwelt- und Klimaschutzprojekte fließen.

Windräder sollen Geld in Gemeindekassen spülen

Die Idee sei ihm gekommen, als er sich intensiv mit der Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) beschäftigt habe. Das südliche Bundesland kümmert sich selbst um Energieversorgung; das könne MV, wo Energiepreise mit am höchsten sind, auch. SPD und Linke haben das Thema in den Vertrag für die neue Landesregierung aufgenommen. Man wolle „Wind- und Solarparks entwickeln“, so Backhaus. Dafür sollen Firmen gegründet werden, die Gewerbesteuern in die Kassen von Kommunen spülen. „Wenn der Staat so etwas in die Hand nimmt, müssen die Gemeinden etwas davon haben“, sagt er. Dann steige auch die Akzeptanz.

Idee: Geld kommt aus der Rücklage der IAG

Rund eine Milliarde Euro könnten für das Vorhaben eingesetzt werden. 100 Millionen davon wolle das Land aus der Rücklage der Ihlenberger Abfallentsorgungsgesellschaft (IAG) nehmen. „Leihen“, sagt Backhaus. Die 500 Millionen Euro, die dort angespart seien, sind in späteren Jahren für die Renaturierung der Giftmülldeponie gedacht, die laut Beschluss im Jahre 2035 geschlossen wird. Für IAG-Chef Henry Forster ist das „kein Widerspruch“. Durch Inflation würde die Rücklage sogar aufgezehrt; stattdessen solle das Geld sinnvoll eingesetzt werden.

Backhaus’ Rechnung: 900 Millionen Euro sollen vom Kapitalmarkt kommen. Ein Windrad koste derzeit „etwa fünf Millionen“. Macht unterm Strich 200 Anlagen. „Das wäre ein Riesen-Durchbruch.“ Das alles sei derzeit noch in der Prüfung. „Wir werden zusätzliche Energieproduktion benötigen“, so Backhaus. Sind Atom- und Kohlekraftwerke erst einmal vom Netz, werde viel mehr Energie aus erneuerbaren Quellen nötig sein.

Zuletzt kaum Windkraftanlagen in MV ans Netz gegangen

Der Windkraftausbau im Nordosten stagnierte zuletzt. Ende 2020 standen hier 1965 Anlagen. Im ersten Halbjahr 2021 kamen nur sieben hinzu. Die Branche macht politische Hürden dafür verantwortlich. Backhaus sagt, er setzte auf die neue Bundesregierung, ein von Olaf Scholz (SPD) angekündigtes Beschleunigungsgesetz für die Wirtschaft. Ob es dazu kommt, zwei Prozent der Landesfläche mit Windrädern zu versehen, „hängt maßgeblich von der Strategie der Bundesregierung ab“.

Problem, wenn der Staat Investor und Genehmiger ist?

Kritik von Norbert Schumacher, Bürgerinitiative „Freier Horizont“. Er fürchte Befangenheit, wenn der Staat, der Standorte von Windrädern genehmigt, selbst als Investor auftritt. Das Zwei-Prozent-Ziel sei unrealistisch. Corinna Cwielag, Bund für Umwelt und Naturschutz MV, lobt den Ansatz: „Wenn Erlöse und Steuern bei den Gemeinden landen, ist das gut für die Energiewende und das Gemeinwohl.“

Zum Plan gehöre auch, Energiespeicher zu schaffen, so Backhaus. Dies könnte ein Standbein eines Kompetenzzentrums für Umwelt- und Kreislaufwirtschaft sein, das an der großen Mülldeponie bei Schönberg geplant sei.

Von Frank Pubantz