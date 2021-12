Rostock

Am Donnerstagmittag rollten die ersten Lastwagen vom Neuen Markt in Rostock – beladen mit den Buden und Karussells des größten Weihnachtsmarktes im Norden. „Ein trauriger Anblick“, sagt Gesundheitssenator Steffen Bockhahn (Linke). Während es in Stralsund, Wismar, Greifswald noch Mutzen, Glühwein und Adventsglanz gibt, muss Rostock abbauen. So wollte es die Landesregierung.

Nach OZ-Informationen hat die Schweriner Staatskanzlei selbst auf die Schließung gedrungen. Die Debatte, ob der Schritt gerechtfertigt war oder nicht – sie geht aber weiter. Der Frust in Rostock ist weiterhin groß. Doch neue Zahlen des Deutschen Intensivregisters Divi stützen die Befürchtungen aus Schwerin.

So kam es zur Schließung

Schon seit Freitag vergangener Woche hatte es immer wieder Gespräche zwischen der Hansestadt und dem Land gegeben. Denn schon damals zeichnete sich ab, dass an der Warnow keine Besserung der Corona-Lage zu erwarten sei: Die Inzidenz lag seit einer Woche deutlich über der 200er-Schwelle, die Intensivstationen waren bereits zu großen Teilen ausgelastet. Am Sonnabend hätte die größte Stadt des Landes deshalb auf die Stufe „Rot plus“ wechseln können – und damit auch den Weihnachtsmarkt schließen können.

Doch Rostock verzichtete auf den Schritt – mit dem Segen des Landes, betont Senator Bockhahn. Denn: Zu diesem Zeitpunkt versicherten die beiden großen Kliniken in der Hansestadt – die Universitätsmedizin Rostock und auch die Südstadtklinik – noch, dass keine Überlastung des Gesundheitswesens drohe. Neben den reinen Zahlen ist das eines der Kriterien für „Rot plus“.

Am Montag kippte die Lage

Spätestens seit Montag aber soll das Land auf eine Schließung des Weihnachtsmarktes gedrungen haben: Patrick Dahlemann (SPD), neuer Chef der Schweriner Staatskanzlei, soll – so berichten es Teilnehmer – in einer Schalte mit den Landkreisen den Rostockern deutlich gesagt haben, wie er das Ganze sieht: „Wenn ihr gar nicht erst aufgemacht hättet, müsstet ihr jetzt auch nicht schließen“, soll sinngemäß gefallen sein.

Im Rathaus schlussfolgern die Entscheider deshalb, dass Ministerpräsidentin Manuela Schwesig selbst die Verschärfung eingefordert haben soll. Die Staatskanzlei selbst sagt auf OZ-Nachfrage nur, dass man sich grundsätzlich nicht zu internen und vertraulichen Gespräche äußern werden. Auch nicht, wenn es andere tun. Worüber man sich in der Landeshauptstadt aber wundere: Vor zwei Wochen habe Senator Bockhahn noch die Präsenzpflicht an Schulen aussetzen wollen, aber das Glühweintrinken wollte Rostock partout nicht beenden.

Post am Dienstag

Am Dienstag soll das Gesundheitsministerium dann die Hansestadt informiert haben, dass man Ausnahmen von der „Rot-plus“-Regelung in Rostock nicht länger unterstützen werde. Um exakt 17.40 Uhr teilte ein Referatsleiter das der Stadt auch schriftlich mit – per E-Mail. Die Sicht der Hansestadt, dass keine Überlastung des Gesundheitswesens drohe, teilte Schwerin ab diesem Zeitpunkt ganz offiziell nicht mehr.

Abbau im Schneetreiben: Auch Schausteller Rainer Taube (65) aus Rostock baut gestern seinen Stand auf dem Weihnachtsmarkt ab. „Ich denke, dass wir im nächsten Jahr den ein oder anderen Schausteller nicht mehr wiedersehen.“ Quelle: Dietmar Lilienthal

Als Begründung führte das Ministerium neue Modelle des Greifswalder Bio-Informatikers Prof. Dr. Lars Kaderali an. Mindestens noch zwei Wochen lang sei in ganz MV mit einem Anstieg der Covid-19-Fälle zu rechnen – auch in den Krankenhäusern, insbesondere auf den Intensivstationen. „Es ist insofern davon auszugehen, dass die Krankenhäuser im Land und somit auch in Rostock an ihre Kapazitätsgrenzen kommen.“ Rostock musste reagieren – und noch am Abend das Aus für den Weihnachtsmarkt verkünden.

Kaum noch freie Betten

Am ersten Tag ohne Rummel scheinen die Zahlen dem Land recht zu geben: Waren am Dienstag – dem Tag der Entscheidung – noch 14 Intensivbetten in der Hansestadt frei, so waren es am Donnerstag nach Angaben Intensivregisters Divi nur noch sechs. Weiterhin werden in Rostock 15 Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt, zwölf davon müssen invasiv beatmet werden.

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales gibt die Auslastung der Intensivstationen in Rostock sogar mit 100 Prozent an, laut Divi sind jedoch noch knapp sieben Prozent der Betten frei. Von den 85 Intensivpatienten sind aber 70 nicht an Corona erkrankt.

Gesundheitssenator Bockhahn (Linke) sagt auch deshalb: „Natürlich ist die Lage ernst – auch in Rostock. Aber unser Weihnachtsmarkt hatte ein gutes, strenges Konzept – mit Maskenpflicht, 2G plus und Kontrollen. Nun feiern die Menschen unkontrolliert zu Hause oder weichen auf die Weihnachtsmärkte aus, die noch offen und nicht so sicher sind wie unserer.“ In Wismar zum Beispiel gilt 2G, ohne plus. „Von unserem Weihnachtsmarkt ist uns nicht eine Ansteckung bekannt.“

Kritik kommt auch aus der Opposition im Landtag: „Es fehlt der Landesregierung an Fingerspitzengefühl. Die verbliebenen Weihnachtsmärkte des Landes dürfte es freuen, denn diejenigen, die weihnachtliche Stimmung eines Weihnachtsmarktes suchen, werden auch weitere Wege in Kauf nehmen. Ob diese zusätzliche Mobilität das Ziel der Pandemie-Bekämpfung sein soll, wage ich zu bezweifeln“, so der Abgeordnete Daniel Peters (CDU).

Von Andreas Meyer