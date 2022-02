Schwerin

Nun also doch: Auch die Landesregierung von MV will offenbar die umstrittene 2G-Regel im Einzelhandel kippen. Ab dem 12. Februar könnte landesweit der Impfnachweis beim Shoppen entfallen. Damit folgt der Nordosten dem Beispiel Schleswig-Holsteins, das ab 9. Februar die Regeln im Einzelhandel lockert.

In einer kurzfristig anberaumten Spitzenrunde der Landesregierung mit Medizinern und Wirtschaftsvertretern am Donnerstag hat die Regierung nach OZ-Informationen die Abschaffung der 2G-Regel im Handel angekündigt. Dafür sollen künftig alle Kunden FFP2-Masken tragen – nicht unumstritten.

OZ-Umfrage zum Thema: Sollte die 2G-Regel im Einzelhandel von MV abgeschafft werden?

Regierung: Flickenteppich im Handel verhindern

Die Landesregierung vermeidet (noch) eine klare Positionierung zum Thema. „Wir werden am kommenden Dienstag im Kabinett über die 2G-Regel im Einzelhandel sprechen“, erklärt Sprecher Andreas Timm. Grund: Da zum Beispiel Schleswig-Holstein die Regel kippt, „droht die Gefahr eines Einkaufstourismus“. Timm: „Die Regel wird mehr und mehr zum Flickenteppich.“

Die Branche reagiert erleichtert. Eine Abschaffung des 2G-Regel wäre „eine Beendigung der Ungerechtigkeit im Handel“, erklärt Kay-Uwe Teetz vom Einzelhandelsverband Nord. Während Lebensmittelhändler auch ungeimpfte Kunden begrüßen dürfen, sei dies Fachhändlern seit Monaten untersagt, obwohl der Beleg fehle, dass sich dort viele Menschen infizieren. Viele Unternehmen würden „vom Erwerbsleben abgeschnitten“.

Händler aus MV fürchten massive Einbußen, wenn Nachbarländer schneller lockern. Vor einem „Einkaufstourismus“ hat Sven Müller, Vereinigung der Unternehmensverbände MV, bereits vor Tagen gewarnt. Die jetzt avisierte Lockerung im Einzelhandel „zeigt in die richtige Richtung“, so Müller. Auch die Industrie- und Handelskammern haben wiederholt gefordert, 2G zu beenden. „Die Maskenpflicht und die Begrenzung der Kundenzahl bieten weiterhin einen hohen Gesundheitsschutz“, so Matthias Belke, Präsident der IHK Schwerin.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD hat eine Abschaffung der 2G-Regel noch am Mittwoch abgelehnt. Begründung: Die Corona-Zahlen seien in MV höher sowie die ältere und damit gefährdetere Bevölkerung. In der Landespolitik haben CDU und FDP wiederholt ein Ende des Impfnachweises beim Einkaufen gefordert.

Gastronomie fordert auch ein Ende von 2G plus

Ob und wann in der Gastronomie die ebenfalls kritisierte 2G-plus-Regel fällt, ist weiterhin offen. Eine aktuelle Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) zeige, dass Unternehmen in MV im Januar 50 Prozent weniger Einnahmen hatten als vor der Pandemie. 76 Prozent forderten eine schnelle Abschaffung von 2G plus, also dem zusätzlichen Test zum Impf- oder Genesenen-Status.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Daraus ergibt sich ein deutlicher politischer Handlungsauftrag“, sagt Lars Schwarz, Dehoga-Präsident in MV. Aus seiner Sicht müssten Gastronomen „politische Versäumnisse ausbaden“, fast jeder dritte in MV habe derzeit geschlossen, weil die Corona-Einschränkungen zur Unwirtschaftlichkeit führten. Schwarz: „Das macht die Branche wütend.“

Von Frank Pubantz