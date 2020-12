Schwerin

228 neue Corona-Infektionen hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Dienstag in MV gemeldet. Zudem sind acht weitere Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben. Jeweils drei in den Landkreisen Vorpommern-Greifswald und Nordwestmecklenburg und je ein Mensch in Ludwigslust-Parchim und Schwerin. Damit sind mittlerweile 86 Personen in MV in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben.

Mehrere Landkreise sind aktuell besonders betroffen. Am meisten neue Fälle verzeichnet MV am Dienstag im Kreis Ludwigslust-Parchim (+52) und Mecklenburgische Seenplatte (+52). Aber auch in Nordwestmecklenburg (+35) und Vorpommern-Greifswald (+36) steigen die Infektionszahlen weiter an. Auch in Schwerin (+26), Vorpommern-Rügen (+12), Landkreis Rostock (+7) und Stadt Rostock (+8) gibt es weitere Fälle.

Weil die Coronazahlen weiterhin steigen, hat die Regierung in MV neue Corona-Regeln beschlossen. Hier gibt es einen Überblick über die neuen Regeln: MV verbietet öffentlichen Glühwein-Ausschank – neue Corona-Regeln gelten ab Dienstag

Das sind die Risikogebiete

Als Risikogebiete zählen demnach weiterhin die Landkreise Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim, Vorpommern-Greifswald, Mecklenburgische Seenplatte und auch Schwerin. Für ganz MV ist die 7-Tage-Inzidenz weiter gestiegen – von 51,9 am Montag auf 57,6 am Dienstag.

Aktuell werden 146 Covid-19-Patienten im Krankenhaus betreut – davon 42 auf Intensivstationen. Laut Schätzungen sind 5329 Personen in MV wieder von ihrer Corona-Erkrankung genesen. Bislang wurden seit Beginn der Pandemie 7063 Personen positiv auf Covid-19 getestet.

Von OZ