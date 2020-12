Rostock

Sie sind rund um die Uhr im Einsatz und blitzschnell vor Ort, wenn es um Leben und Tod geht. Seit Sonntag sind sie auch als mobile Impfteams unterwegs, um in Pflegeheimen Bewohner und Personal zuerst gegen das Corona-Virus zu impfen. Sie stehen auch in der Pandemie in der ersten Reihe, haben hautnah Kontakt zu Patienten und damit ein hohes Ansteckungsrisiko: Die Mitarbeiter der Rettungsdienste im Land. Doch viele vermissen eine Wertschätzung ihrer Arbeit, fühlen sich von der Politik im Stich gelassen. Gerade jetzt in der Pandemie hätten die Infektionseinsätze deutlich zugenommen, berichten Notfallsanitäter. Doch für sie gibt es keine vorbeugenden Tests, keine Aussicht auf frühzeitige Impfung. Und auch auf eine steuerfreie Corona-Prämie warten etliche Mitarbeiter bisher vergeblich.

Großes Ansteckungsrisiko für Rettungskräfte

„Viele Kollegen würden sich freuen, wenn unsere Arbeit in diesen Zeiten entsprechend wert geschätzt wird, und wenn es die Möglichkeit ist, sich testen lassen zu können“, heißt es in dem Brief eines Rettungssanitäters aus dem Landkreis Rostock. „Wir fahren in die Pflegeheime, haben mit infizierten Patienten in der Häuslichkeit zu tun, das Risiko, sich anzustecken, ist groß“, erklärt ein anderer Retter. Natürlich würden Hygienevorgaben streng eingehalten. FFP2-Masken, Handschuhe, notfalls Schutzanzüge. „Aber wir können keine Mindestabstände einhalten, wir arbeiten am Körper des Patienten“, sagt er. Und so wie Kranke möglicherweise symptomfrei infiziert sind, können es auch Rettungskräfte sein. „Deshalb wäre es für uns und auch zum Schutz unseres Gegenübers wichtig, regelmäßig getestet zu werden und sicher zum Einsatz fahren zu können“, erläutert der erfahrene Notfallsanitäter.

Obwohl Rettungskräfte durchaus zu den besonders gefährdeten Personengruppen zählen, die im Einsatz zudem eine Infektion leicht an geschwächte Patienten weitergeben können, sind sie in der Testverordnung des Bundesgesundheitsministeriums nicht berücksichtigt. Krankenkassen bezahlen den Anbietern wegen fehlender gesetzlicher Grundlage keine vorbeugenden Tests. Die Hansestadt Rostock hat all ihre Rettungskräfte einmal durchtesten lassen.

Corona-Tests nur im Verdachtsfall, nicht vorbeugend

„Wir testen nur im Verdachtsfall“, sagt Ronald Millich, Geschäftsführer der Ambulanz Millich in Kessin, die neben ASB und den DRK-Kreisverbänden Bad Doberan und Güstrow vom Landkreis Rostock mit dem Rettungsdienst in der Region beauftragt ist. Auch die DRK-Notfallsanitäter aus Bad Doberan werden nur anlassbezogen getestet, wie Rettungsdienstleiter Thomas Kröplin informiert. Zum Glück gebe es mehr Verdachts- als Infektionsfälle, ist Millich froh.

Corona-Schnelltests können die Rettungsdienstler nach eigenen Angaben nicht bei den Krankenkassen abrechnen. Eine Lösung, wie es sie beispielsweise für Lehrer und Erzieher in MV gibt, die sich mehrmals kostenlos testen lassen können, wünscht sich auch die Rettungsdienstbranche. Anfang Dezember hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sogar verkündet, dass das Personal in Kitas und Schulen nach vorheriger Schulung selbst Schnelltests benutzen kann.

Rettungsdienste wollen in erster Runde geimpft werden

Der Landkreis Rostock, für den die Rettungsdienste im Einsatz sind, verweist auf die Testverordnung des Bundes. „Getestet wird anlassbezogen. Wochenweise Tests sind angesichts des Infektionsverlaufs bei SARSCoV2 nicht sinnvoll“, erklärt Kreissprecher Michael Fengler. Außerdem gelte für sämtliche Beschäftigten im Rettungsdienst eine strenge Verfahrensvorschrift. „Demnach ist immer eine FFP2-Maske zu tragen, bei Atemwegssymptomen sind Schutzbrille und Schutzkittel vorgeschrieben. Die Ausstattung entspricht der in einer Notaufnahme“, sagt Fengler.

„Wir würden es begrüßen, wenn unsere Mitarbeiter in der ersten Runde mitgeimpft werden, denn wir arbeiten in vorderster Front.“ Ronald Millich, Inhaber der Ambulanz Millich in Kessin. Quelle: Anja Levien

Auf den Wunsch frühzeitiger Impfungen für Rettungskräfte heißt es aus Güstrow: „Auf die Impfstrategie des Bundes hat der Eigenbetrieb Rettungsdienst des Landkreises Rostock keinen Einfluss.“ Dennoch: „Wir würden es begrüßen, wenn unsere Mitarbeiter in der ersten Runde mitgeimpft werden, denn wir arbeiten in vorderster Front“, betont Ronald Millich. „Das Rettungsdienstpersonal gehört nach ganz vorn, wir gehen ständig in die Pflegeheime“, stimmt auch Rettungsdienstleiter Thomas Kröplin zu.

Kreis überlässt Vertragspartnern Zahlung der Corona-Prämie

Zwischen 2200 und 3200 Euro beträgt das Gehalt der Notfallsanitäter, je nach Region und Arbeitgeber, bei Zahlung nach Tarifvertrag kann es höher ausfallen. Verständlich, dass auch die Rettungskräfte sich über eine Sonderprämie in Corona-Zeiten freuen würden. Die allerdings ist abhängig von tariflichen und betrieblichen Vereinbarungen. „Wir haben mit der Beamten-Gewerkschaft einen Tarifvertrag geschlossen und unseren 30 Mitarbeitern im Rettungsdienst wie auch den Beschäftigten des Krankentransports steuerfreie Corona-Prämien zwischen 200 und 600 Euro gezahlt“, sagt Ambulanz-Chef Millich. Der Doberaner Rettungsdienstchef Kröplin bittet seine Kollegen auf die Lohnabrechnung im Dezember zu schauen. „Natürlich erkennen wir die besonderen Leistungen in dieser Zeit an“, so Kröplin.

Im Sommer hatte Gesundheitsminister Jens Spahn die DRK-Forderung nach einer staatlichen Corona-Prämie für Rettungsdienstmitarbeiter abgelehnt. Daraufhin hatte sich die Gewerkschaft Verdi für Sonderzahlungen in diesem Bereich eingesetzt. Im Land Brandenburg beispielsweise wurden danach kommunalen Rettungsdienst-Kräften in mindestens neun Landkreisen und Städten Corona-Prämien gezahlt. Für nicht tariflich gebundene Anbieter, wie der Johanniter-Unfall-Hilfe in einem Landkreis, sicherte der Kreis eine Sonderzahlung zu. Der Landkreis Rostock hält sich raus und erklärt auf Anfrage: „Die vertraglich gebundenen Unternehmen entscheiden in eigener Hoheit über die Entlohnung ihrer Mitarbeiter.“

