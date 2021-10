Rostock/Schwerin

Mehr Lehrer, eine Reform des Lehramtsstudiums, mehr Studienplätze – mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen will die künftige rot-rote Koalition die Lehrerknappheit in Mecklenburg-Vorpommern bekämpfen und den Unterricht verbessern. Doch die Details, die nach der Koalitionsrunde von SPD und Linken für die gemeinsame Bildungspolitik der kommenden fünf Jahre am Samstag in Schwerin bekanntgegeben wurden, sorgten nicht für nur für Jubel, sondern auch für lange Gesichter bei Experten.

Der Landeselternrat MV zeigte sich positiv gestimmt. „Da sind viele Punkte dabei, die wir seit Langem gefordert haben“, so der Landesvorsitzende Kay Czerwinski. „Wir hoffen, dass den Worten auch Taten folgen.“ Besonders froh sei er über die Aussage, keine Mindestschülerzahlen mehr für Klasse 1 und Klasse 5 zu setzen. „Bestandsschutz ist ganz wichtig – wenn eine Schule weggeht, dann stirbt der Ort“, so Czerwinski. Den Ansatz, die Orientierungsstufe – also Klasse 5 und 6 – als Bildungseinheit zu sehen, kann er nachvollziehen. „So können wir gezielter gucken, wo Kinder ihre Stärken und Schwächen haben und sie auf ihren weiteren Weg vorbereiten.“

Kritik an Aufteilung der 1000 Lehrerstellen

Bei den geplanten 1000 Lehrerstellen blieben nur 500 übrig, moniert indes der Fraktionsvorsitzende der CDU, Franz-Robert Liskow. Nach der Koalitionsrunde zum Thema Bildung am Samstag hatte die Fraktionsvorsitzende der Linken, Simone Oldenburg, die als kommende Bildungsministerin gehandelt wird, Details zur künftigen Schulpolitik genannt.

Demnach gehören zu den 1000 angekündigten Stellen 250, die es bereits gibt, die aber aktuell nicht besetzt sind. Weitere 280 existieren demnach ebenfalls bereits befristet bis 2024. Sie sollen entfristet werden. Weitere 270 Stellen sollen aufgrund steigender Schülerzahlen geschaffen werden.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) äußert sich zu den Plänen verhalten. „Wir wollen zunächst die konkrete Ausgestaltung des Koalitionsvertrages abwarten, um uns ein abschließendes Gesamtbild machen zu können“, heißt es in einer Stellungnahme der Vorsitzenden Annett Lindner und Maik Walm. „Schon jetzt lässt sich sagen, dass unserer Analyse nach mit diesen Plänen keine neue Stelle für den allgemeinbildenden Bereich entsteht. Die 250 zu besetzenden Stellen werden jetzt durch Mehrarbeit aufgewogen. Mehr Zeit für Unterricht und für das pädagogisch begleitete Lernen entsteht dadurch jedoch nicht.“

Stärkung der Berufsschulen

Die 270 Stellen bei steigenden Schülerzahlen seien erwartbar und müssten bereits finanziell eingeplant sein, da die Stellenberechnung sich an den jeweiligen Zahlen orientiere. Auch das führe effektiv nicht zu zusätzlichen Lehrkräften. „Die 280 Stellen aus dem Schulpaket befinden sich bereits, wenn auch befristet, im System. Ein echter Stellenaufwuchs entsteht durch ihre Entfristung nicht “, heißt es.

Die Vorsitzenden begrüßen hingegen den Ausbau der Vertretungsreserve um 50 Stellen und die dringend notwendige Aufstockung von 150 Stellen für den Bereich der Beruflichen Schulen. Dem stimmt Landeselternrat Kay Czerwinski zu. „Sonst bricht unser Berufsschulsystem zusammen. Das merken wir seit Jahren, dass dort der Lehrermangel eine noch größere Herausforderung ist als an den allgemeinbildenden Schulen.“ Der Rostocker wünscht sich zudem ein konkretes Qualifizierungsprogramm für Seiteneinsteiger.

Lehrerausbildung soll reformiert werden

Ein weiterer Punkt ist die Reform der Ausbildung und des Referendariats. „Da ist die große Herausforderung, die Unis so an den Tisch zu bekommen, dass das auch praktikabel wird.“ Auch die GEW in MV begrüßt grundsätzlich die Pläne zur Reform der Lehrerausbildung und des Referendariats, einer generellen Verkürzung stehe man jedoch kritisch gegenüber. „Wir gehen jedoch davon aus, dass das nicht gemeint ist“, so die Landesvorsitzenden.

Die von Oldenburg angekündigte Verkürzung des Referendariats für angehende Lehrer sieht der Deutsche Realschullehrerverband hingegen kritisch. Die sei eine „verkappte Sparmaßnahme“ und werde dem Lehrermangel nicht entgegenwirken, erklärte der Bundesvorsitzende Jürgen Böhm. Das Referendariat sei die zweite wichtige Phase der Lehrerausbildung und bereite die angehenden Lehrkräfte auf ihre spätere Tätigkeit vor.

Weitere Details der Koalitionsverhandlungen betreffen die Schaffung von Arbeitszeitkonten für die Lehrer. Mit zusätzlich geleisteten Stunden könnten sie früher in die Rente gehen oder am Ende der Lebensarbeitszeit weniger belastet werden.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) betonte, dass Mecklenburg-Vorpommern ein starker Hochschulstandort bleiben soll. Es solle geprüft werden, ob in Schwerin eine weitere Hochschule möglich sei. Dies dürfe aber nicht zu Lasten der anderen Standorte gehen.

Weiter wolle die künftige Koalition die Kultur im Land stärken. „Die Kultur gehört für uns zum Land so wie unsere Ostsee“, sagte Schwesig. Der Theaterpakt bleibe bis 2028 gesichert. „Damit gibt es auch in der Theaterlandschaft Planungssicherheit und gutes Theater und kein Theater um das Geld.“

Von Katharina Ahlers