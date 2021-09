Schwerin

Die SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig wird am Freitag mit den Sondierungsgesprächen für die Bildung einer neuen Landesregierung beginnen. Als Erstes trifft sie auf den aktuellen Koalitionspartner CDU, womöglich schon am Wochenende auf die Linken. Laut Schwesig sollen politische Gemeinsamkeiten ausgelotet werden. Insider erwarten anderes: Es werde wohl gleich um mögliche Posten und Ministerien gehen.

Die SPD will mit Schwesig an der Spitze in die Sondierungsgespräche gehen. Ziel sei „eine verlässliche und stabile Mehrheit“, so Schwesig, die Umsetzung möglichst vieler SPD-Themen wie gute Löhne, eine starke Wirtschaft oder Umweltschutz. Zu Details äußert sich die SPD vorher nicht. Man brauche „eine größtmögliche inhaltliche Basis für eine verlässliche Zusammenarbeit“, so Landesgeschäftsführer Steffen Wehner.

„Es geht um Kohle, Personal und Ministerien“

Tatsächlich könnten ganz andere Themen die Gespräche dominieren. „Es geht um Kohle, Personal und Ministerien“, so Insider über frühere Gespräche. „Es geht nur um Macht.“ Eine spannende Frage sei: Wer darf wie die gut 1,5 Milliarden Euro ausgeben, die sich noch im MV-Schutzfonds befinden? Der Landtag hatte während der Corona-Pandemie ein Finanzpaket beschlossen, von dem noch viel Geld nicht abgerufen ist. Kritische Themen dürften ein Tariftreuegesetz – die SPD will Tariflöhne in Firmen, die öffentliche Aufträge erhalten – oder das Wahlalter ab 16 sein.

Als „brisant“ sei einzustufen, dass Eckhardt Rehberg als amtierender Parteichef für die CDU verhandelt. Er gilt als Reizfigur für SPD-Chefin Schwesig. Rehberg selbst spricht von einem guten Verhältnis. Aus der CDU ist zu hören: Man rechne damit, dass die SPD nach ihrem klaren Wahlsieg ein weiteres Ministerium fordert. Völlig unklar sei, wie die CDU-Spitze dies auf einem Parteitag vor Mitgliedern rechtfertigen würde. „Die Quadratur des Kreises“, so ein CDU-Mann. Also unmöglich.

CDU-Landeschef Rehberg: Wir müssen erkennbar bleiben

„Für uns ist besonders wichtig, dass wir in einer zukünftigen Regierung erkennbar bleiben“, sagt Rehberg nach einer Sitzung des CDU-Vorstands am Donnerstagabend. Geld müsse fair verteilt werden. Seine Partei setze auf eine gute Finanzausstattung der Kommunen, Digitalisierung und Bildung.

Die Linken rechnen in den nächsten Tagen mit einem Gesprächstermin mit der SPD. Man habe sich zu einem Treffen verständigt, Konkretes stehe aber noch nicht fest, so Linken-Landeschef Torsten Koplin. Grüne und FDP haben nach eigenen Angaben noch kein offizielles Gesprächsangebot von der SPD. Man warte darauf, so Grünen-Landeschef Ole Krüger. Gleiches bestätigt René Domke (FDP). Es sei auch Austausch mit den Grünen geplant.

Von Frank Pubantz