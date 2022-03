Schwerin

Schlammschlacht im Landtag. Die Zutaten: Krieg in der Ukraine, viele Flüchtlinge, eine Klimaschutzstiftung MV, die den Bau der aus Russland kommenden Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 unterstützte. Ein Antrag von CDU, FDP und Grünen auf 20 Millionen Euro Landesgeld für humanitäre Hilfe in der Ukraine führt zu Wortgefechten, Attacken, Tränen.

Diese Debatte wird Wunden im Landtag hinterlassen. Die drei Oppositionsfraktionen beantragen 20 Millionen Euro aus dem Haushalt, die möglichst schnell in der Ukraine Not lindern sollen. Genau diese Summe hatte Nord Stream 2 in die umstrittene Klimastiftung gesteckt, die jetzt abgewickelt werden soll. Nach Beginn der Invasion Russlands kündigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) an, man wolle prüfen, ob dieses Geld für humanitäre Zwecke genutzt werden kann. Ob dies rechtlich überhaupt geht, ist unklar.

Finanzminister: Opposition will selbst Nutzen aus der Krise ziehen

CDU, FDP und Grüne drücken aufs Tempo. Daher der Antrag: Geld soll schnell über den Haushalt kommen. „Die Menschen in der Ukraine sterben jetzt, der Krieg tobt jetzt, und deshalb muss auch jetzt geholfen werden“, sagt Ann Christin von Allwörden (CDU). Man müsse einen Weg finden, auch wenn der Landeshaushalt noch nicht beschlossen ist. Man könne nicht warten, bis eine Stiftung nach Monaten abgewickelt ist.

Auftritt Finanzminister Heiko Geue (SPD). Langsam steigert er den Gegenschlag. Es dränge sich der Verdacht auf, dass die drei Fraktionen politischen Nutzen aus der Ukrainekrise ziehen wollten. „Dafür ist das Thema zu schwer.“ Der frühere Vorwurf von den Grünen, Schwesig hätte mit ihrer Russland-Politik auch ein Stück weit die Tür für den Krieg geöffnet, sei „ungeheuerlich“. Geue wirft den Antragstellern Scheinheiligkeit vor. Die Grünen wollten wohl Spritpreise von fünf Euro, damit endlich der Ausstieg aus fossiler Energie kommt.

Nun die Abteilung Beleidigung. Torsten Koplin (Linke) nennt den 20-Millionen-Vorstoß „verwerflich, niederträchtig und schäbig“. Nikolaus Kramer (AfD) spricht von „heuchlerisch“. Beide Fraktionen und die SPD lehnen am Ende die Landeshilfe für die Ukraine ab.

CDU-Frau: „Ich schäme mich für dieses Parlament“

Die selbsternannte „Jamaika“-Opposition reagiert entsetzt. Geue habe mit keinem Wort zur Lage in der Ukraine gesprochen und sich im Ton vergriffen. „Das ist eines Ministers unwürdig“, so Harald Terpe (Grüne). Sabine Enseleit (FDP) zeigt „Fassungslosigkeit“. Die Hilfsbereitschaft für Ukrainer sei groß, vor allem im privaten Bereich. Nun sei das Land gefordert. Allwörden (CDU) ringt mit Tränen: „Ich schäme mich in Grund und Boden für dieses Parlament.“ Es gehe darum, schnell Menschen im Kriegsgebiet zu helfen.

Phillip da Cunha (SPD) führt Haushaltsrecht an, warum der Antrag „nicht umsetzbar“ sei. „Jamaika“ kontert: Deshalb sollten auch erst 1,5 Millionen eingesetzt werden, der Rest, wenn der Haushalt beschlossen ist. „Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“, so Terpe. Dazu kommt es nicht.

Minister Geue tritt noch einmal ans Mikro. Diesmal spricht er ruhig. Eine „humanitäre Katastrophe“ komme mit den Flüchtlingen auf MV zu, sagt er. Die Landesregierung werde alles tun, um den Menschen hier vor Ort zu helfen.

Von Frank Pubantz