MV-Schüler in Quarantäne bekommen Zeugniskopie per Post

Schwerin

Die gegenwärtig etwa 5000 Schülerinnen und Schüler in Corona-Quarantäne erhalten ihr Halbjahreszeugnis per Post. Ihnen wird eine Kopie zugesandt, die nach ihrer Rückkehr in die Schule gegen das Original umgetauscht wird, wie das Bildungsministerium in Schwerin am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Zeugnistag ist in Mecklenburg-Vorpommern an diesem Freitag. Danach beginnen die zweiwöchigen Winterferien.

Sollten Schüler in Quarantäne das Halbjahreszeugnis im Original für Bewerbungen benötigen, sollen die Schulen einen Termin zur Übergabe vereinbaren. Die Unterlagen zur Anmeldung von Viert- und Sechstklässlern an weiterführenden Schulen würden zusammen mit der Kopie des Halbjahreszeugnisses per Post verschickt, wenn das Kind am Zeugnistag nicht in der Schule sein kann, hieß es.

Wie viele Schüler sind in MV in Quarantäne?

Zu Wochenbeginn waren nach Ministeriumsangaben 4979 oder knapp 3,7 Prozent der Schülerinnen und Schüler an öffentlichen allgemein bildenden Schulen in Corona-Quarantäne. Das waren etwas weniger als eine Woche zuvor. Über die Zahl betroffener Schüler an den Schulen in freier Trägerschaft machte das Ministerium keine Angaben.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für Kinder und Eltern, die Probleme mit dem Halbjahreszeugnis haben, hat das Bildungsressort ein landesweites „Zeugnissorgen-Telefon“ freigeschaltet. Die Experten seien unter der Rufnummer 0385/588 7987 zu erreichen. Die Hotline ist den Angaben zufolge bis zum 4. Februar sowie vom 7. bis 11. Februar jeweils von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr besetzt.

Von RND/dpa