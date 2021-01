Rund zwei Stunden lang hatten Schüler in MV am Dienstag Probleme, das Schul-Portal „itslearning“ zu nutzen. Seit 12 Uhr läuft das System wieder. Laut Bildungsministerium seien dieses Mal nicht fehlende Kapazitäten Schuld gewesen. Weshalb es trotzdem zu Einschränkungen bei der Lernplattform kam.

„itslearning“ läuft wieder: MV-Schul-Portal am Dienstag nur eingeschränkt erreichbar

„itslearning“ läuft wieder: MV-Schul-Portal am Dienstag nur eingeschränkt erreichbar

Kostenlos bis 15:42 Uhr „itslearning“ läuft wieder: MV-Schul-Portal am Dienstag nur eingeschränkt erreichbar