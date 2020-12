MV: Schule mit Distanzunterricht ab Montag - welche Ausnahmen gelten

Schwerin

Aufgrund der gestiegenen Corona-Infektionszahlen gelten für weiterführende Schulen in MV bis zu den Weihnachtsferien neue Regelungen der Unterrichtsorganisation. Die Kontakte in den Schulen müssen reduziert werden, so Bildungsministerin Bettina Martin.

Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen ab der 7. Klasse, die in Risikogebieten leben, erhalten ab Montag, den 14. Dezember, bis zu den Weihnachtsferien Distanzunterricht. Dies gilt laut Ministerium auch für alle beruflichen Schulen. Die Jahrgangsstufen 1 bis 6 dagegen werden vollständig im Präsenzunterricht beschult. Zudem bleiben die Kindergärten geöffnet.

Anzeige

Richtwert für Schulen: 50 Corona-Infektionen pro 100 000 Einwohner

Konkret erlassen Landkreise und kreisfreien Städte mit einer Inzidenz von mehr als 50 Infektionen pro 100 000 Einwohner derartige Allgemeinverfügungen.

Betroffen sind derzeit die Landeshauptstadt Schwerin sowie die Landkreise Ludwigslust-Parchim, Nordwestmecklenburg, Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen.

Ausnahmen: Für die Hansestadt und den Landkreis Rostock gelten diese Regelungen derzeit nicht, da sie geringere Inzidenzen aufweisen. Sollten sich diese erhöhen, könnte auch hier noch vor den Ferien Distanzunterricht verfügt werden.

Ausgenommen von der Verfügung sind zudem der Unterricht in den Ausbildungs- und Berufsvorbereitungsklassen in der Justizvollzugsanstalt Neustrelitz sowie die Durchführung der schriftlichen Abschlussprüfungen im Bildungsgang „Medizinische Dokumentation“ an der Beruflichen Schule der Unimedizin Greifswald.

Auch an den Schulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung findet Präsenzunterricht statt.

Theaterbesuche und Schulfahrten fallen aus

Schüler können keine Vorstellungen der Weihnachtsmärchen in den Theatern mehr besuchen. Auch Schulfahrten, Schulwanderungen und Besuche in außerschulischen Lernorten sind bis auf Weiteres nicht möglich.

Masken für Lehrer sind Pflicht im Unterricht – mit Ausnahmen

Lehrkräfte und alle anderen Personen, die an Schulen beschäftigt sind, tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung – auch während des Unterrichts. Die Mund-Nasen-Bedeckung kann abgenommen werden, wenn der Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten werden kann, solange es zur Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderungen, die auf das Lippenlesen angewiesen sind, erforderlich ist.

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist eine Pflicht, Ausnahmen bestehen, wenn Lehrkräfte und Beschäftigte an Schulen aufgrund von medizinischen oder psychischen Beeinträchtigungen oder wegen einer Behinderung keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Arbeitsbestätigung für kostenlose Corona-Tests

Das pädagogische und nichtpädagogische Personal, das an Schulen tätig ist, kann sich bis zum Jahresende kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Voraussetzung für jede Testung ist, dass eine Arbeitsbestätigung der Schule bei der Ärztin beziehungsweise dem Arzt vorliegt, die/der den Abstrich vornimmt. Bei mehrmaliger Testung ist jeweils eine neue Bestätigung vorzulegen.

Von Volker Penne