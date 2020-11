Rostock

US-Wahlen, Fridays for future, Querdenker-Demonstrationen: Die Nachrichten sind voller Themen, die Diskussionsbedarf bieten. Verschiedene Meinungen prallen aufeinander. Medienkompetenz ist wichtiger denn je, auch in den Schulen in MV. Doch reicht den Schülern die Aufarbeitung der aktuellen Themen im Unterricht?

„Ich würde mir wünschen, dass wir uns mehr damit beschäftigen“, sagt Carlotta Petersen. Die Elftklässlerin aus Dammereez bespricht mit ihren Klassenkameraden vorrangig im Sozialkundeunterricht die Themen, die aktuell durch die Nachrichtenkanäle laufen. „Es ist wie eine unausgesprochene Pflicht, sich vor dem Unterricht über das aktuelle Geschehen zu informieren“, erzählt Petersen.

Nur wenige Schüler interessierten sich für Politik

Im Unterricht wird dann auf die Nachrichten Bezug genommen, eingeordnet und diskutiert – in den vergangenen Wochen wurden bei ihr die Themen rund um die Abtreibungsdebatten in Polen, die Querdenker-Demonstrationen und die Konflikte in Belarus besprochen. Im Latein- und Deutschunterricht würden ab und an auch mal aktuelle Reden analysiert.

Carlotta Petersen (16) engagiert sich im Landesschülerrat MV Quelle: privat

„Aber mir reicht das nicht“, sagt Carlotta Petersen, die sich im Landesschülerrat engagiert. „Bei rassistischen oder rechten Äußerungen von Mitschülern heißt es von den Lehrern oft nur, dass diese sich nicht politisch äußern dürfen und die Schüler selbst etwas organisieren sollen.“ Sie sieht die Schulen in der Pflicht, vermehrt über Themen wie Rassismus und Antisemitismus zu sprechen. „Das Problem ist aber auch, dass sich in der Schule nur sehr wenige für Politik interessieren“, sagt die 16-Jährige.

Schüler wollen Sinn für Gerechtigkeit ausleben – aber sie werden auch kritisiert

An der Montessorischule in Greifswald gehören aktuelle Themen zwangsläufig zum Unterricht, sagt Schulleiter Nils Kleemann. In Klassenleiterstunden oder während der individuellen Lernzeit würden die Schüler selbst Fragen stellen und über aktuelle Probleme reden wollen. „Und wir geben den Schülern dann die Möglichkeit, darüber zu diskutieren.“ Die Kinder und Jugendlichen hätten einen Sinn für Gerechtigkeit, den sie ausleben möchten.

„Die Lehrkräfte reden kritisch, aber auf Augenhöhe mit den Schülern über die Themen. Manchmal müssen sie sich auch selbst eingestehen, nicht alles richtig zu machen“, erklärt Kleemann. Am Beispiel „ Fridays for future“ regen die Lehrkräfte beispielsweise zum Nachdenken an, ob man sich wirklich vom Papa mit dem Auto abholen lässt, aber auf Demos mitläuft. „Es ist ein Prozess, der uns alle angeht“, sagt der Schulleiter. Aber: „Die Schüler brauchen auch keine Belehrungen.“

Praxisnah Naturschutz erleben im Fach „Lernen durch Engagement“

Wie Schüler praxisnah und fächerübergreifend lernen, Verantwortung zu übernehmen und sich sozial zu engagieren, zeigt ein Beispiel aus der Kooperativen Gesamtschule in der Rostocker Südstadt. Die beiden Lehrerinnen Anke Huß und Babett Pathenheimer setzen dort eine neue Lehr- und Lernform ein: „Lernen durch Engagement“. Das Engagement der Schüler wird im Unterricht gemeinsam geplant, reflektiert und mit Inhalten der Bildungs- und Lehrpläne verknüpft. Alle 14 Tage haben die Schüler einer siebten Klasse der Schule einen Projekttag, an dem sie sich mit dem Thema „nachhaltig leben“ auseinandersetzen. „Das Unterrichtsfach ist aber an kein spezifisches Thema gebunden“, stellt Anke Huß klar.

Vor kurzem legten die Schüler beispielsweise einen Naschgarten im Rostocker Kringelgraben an, derzeit lernen die Siebtklässler, wie man ein Fahrrad reparieren kann. „Und vielleicht hat jemand Spaß daran und möchte sich danach in einer Fahrradwerkstatt engagieren oder hat durch die Pflanzaktion das Gärtnern für sich entdeckt“, so Anke Huß. In dem Fach werde mit vielen externen Partnern zusammengearbeitet, die den Schülern Praxiswissen rund um das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz vermitteln.

Aktuelle Themen müssen in den Lehrplan passen

Am Gymnasium Friderico-Francisceum in Bad Doberan sei es vom Lehrer abhängig, ob aktuelle Themen im Unterricht behandelt werden oder nicht, erklärt der Schüler Tim Rusche. „In der zehnten Klasse haben wir die Fridays-for-future-Demonstrationen im Deutschunterricht behandelt und dafür und dagegen argumentiert“, sagt der 17-Jährige.

Tim Rusche aus Schwaan Quelle: Stefanie Ploch

Im derzeitigen Geschichtsunterricht würden auch die Querdenker-Demos angeschnitten. Es sei abhängig davon, wie gut Lehrer die Geschehnisse ins Unterrichtsthema integrieren könnten. „Ich habe das Gefühl, dass viele Lehrer selbst gern mehr aktuelle Themen behandeln würden, aber durch den straffen Lehrplan eingeschränkt werden.“

Die Klasse würde sich schon manchmal wünschen, dass aktuelle Themen mehr Platz im Unterricht einnehmen, erklärt der Schüler. „Manche Themen sind im Alltag aber auch schon so prominent, dass man das nicht noch mal in der Schule braucht.“ Es sei schwer, einen gemeinsamen thematischen Nenner zu finden, für die einen sind politische Themen wichtig, für andere eher weniger.

Von Stefanie Ploch