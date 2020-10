Schwerin

Werden die Schüler im Corona-Jahr 2020 verheizt? Immer mehr Jugendliche berichten, dass der Druck in den Schulen massiv zugenommen hätte. Hintergrund scheint wohl zu sein, dass die Lehrer Sorge vor einem erneuten Lockdown haben. Außerdem muss Stoff aus Zeiten des ersten Lockdowns nachgeholt werden. Leidtragende sind die Schüler. Eine 15-Jährige aus Rostock berichtet, dass es vor den Herbstferien wochenlang so gut wie täglich Klassenarbeiten und Leistungskontrollen gegeben habe.

Jara-Lina Elsner (14) aus Neubukow geht in Bad Doberan aufs Gymnasium. Sie sagt: „Eigentlich bin ich gut in der Schule mit einem Durchschnitt von 1,5. Derzeit wird mir aber alles zu viel. Mit dem ganzen Stoff – das ist alles nicht mehr zu schaffen.“ Sie lernt täglich bis 22 Uhr: „Dann möchte ich aber auch mal ins Bett. Manchmal wird es auch elf, das längste war bis nachts um halb zwei.“ Jara spielt Tuba im Posaunenchor, geht in die Gruppe der Kirchgemeinde, ins Orchester und zum Hiphop. Sie sagt: „Das musste ich aber schon mehrfach absagen.“

Anzeige

Schüler geht selbst krank zur Schule

Jaras Mutter Nicole Elsner (38) sagt: „Ich habe das Gefühl, dass die Schulen versuchen, das Vergangene aufholen zu wollen und aus Sorge um einen weiteren Lockdown möglichst viel draufpacken. Das wird richtig durchgepeitscht. Auf die Situation der Kinder wird keine Rücksicht genommen. Wir frustrieren die leistungsstarken Schüler.“

Für Sarah Wockenfuß (19), Abiturientin aus Rostock, nichts Neues: „Das war schon immer so, dass die Lehrer da wenig Rücksicht nehmen. Jetzt wird’s nur schlimmer, weil die Zeit kürzer ist.“ Ihr Mitschüler Marten Radant (17) erzählt, dass er kürzlich zur Schule gegangen ist, obwohl er krank war: „Mein Körper sagte: Bleib zu Hause! Aber dann hätte ich in der nächsten Woche vier Klausuren gehabt.“

Lesen Sie auch: Eltern entsetzt: Künftig Maskenpflicht im Unterricht für Schüler in MV möglich

Auch an seiner Schule sei es üblich, dass zwei schriftliche Tests an einem Tag abgefordert werden. Für Hobbys wie Fußball und Gitarre bleibe keine Zeit mehr. Sarah nimmt ihre Bücher mit zu den Proben der Schauspielgruppe im Volkstheater: „Ich möchte gern Schauspiel studieren. Und dafür lerne ich in den Probepausen und mache Hausaufgaben.“

Mehrere Prüfungen an einem Tag

Kay Czerwinski, Vorsitzender des Landeselternrats, ist das Problem bekannt: „Ja, das ist so. Diesen Eindruck haben wir beim Elternrat auch, dass die Lehrer aus Angst um einen erneuten Lockdown ganz schön angezogen haben und versuchen, so viel Stoff wie möglich abzutesten.“ Der immense Druck gehe zu Lasten aller Kinder. Czerwinski: „Das geht so nicht. Es kann nicht sein, dass Lehrer zwei schriftliche Leistungskontrollen an einem Tag durchziehen. Uns erreichen jede Menge Beschwerden von Schülern, die überfordert sind, und von Eltern, die sich Sorgen machen.“

Kay Czerwinski, Landeselternrat MV. Quelle: CORNELIUS KETTLER

OZ-Kommentar: Schüler nicht verheizen

Auch der Landesschülerrat ist besorgt, auch wenn man „einen größtenteils verantwortungsvollen Umgang mit der Krise“ beobachte. Aber: „Schule unter Corona-Bedingungen ist alles andere als ein Kinderspiel.“ Das wohl größte Problem sei, den Unterrichtsstoff aus der Zeit der Schulschließungen aufzuholen. Fast alle hängen in den Lehrplänen hinterher und die ohnehin schon zu kurze Zeit ist mit noch mehr Inhalten vollgestopft.

Schüler finden das „von gut bis sehr schlecht“

Der Druck ist enorm. „Dass Schule einem nicht den Raum gibt, sich vertiefend mit Themen zu beschäftigen, ist nichts Neues, aber Corona hat diesen Umstand verstärkt“ sagt die Vorsitzende Josefine Birkholz. Auch Anton Fischer vom Vorstand des Schülerrats und Abiturient in Wismar ist entsetzt, dass es an einigen Schulen mehrere schriftliche Prüfungen an einem Tag gebe: „Da fragt man sich, ob die Lehrer die Regeln nicht kennen oder nicht kennen wollen.“

Lesen Sie auch: Nach Corona-Infektion einer Lehrerin: Gymnasium in Güstrow jetzt geschlossen

Paula Szumotalski (16), aus der elften Klasse der Europaschule Rostock und Mitglied im Rostocker Schülerrat, sagt: „Ich empfinde es wie immer und finde das schnellere Einholen der Noten angesichts des drohenden Lockdowns gar nicht so schlecht.“ Aber der Schülerrat habe festgestellt, dass die Schüler die Situation als sehr unterschiedlich „von gut bis sehr schlecht“ beurteilen würden.

Von Michael Meyer