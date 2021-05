Schwerin

Angesichts der positiven Entwicklung der Inzidenzwerte in MV zieht das Land weitere Öffnungsschritte vor. Wie die Staatskanzlei am Mittwochabend mitteilte, profitieren vor allem die Schüler von den Lockerungen. „Nach den Pfingstferien sollen in den Regionen mit einer Inzidenz von unter 50 auch die oberen Jahrgänge in den Regelbetrieb zurückkehren“, informierte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Mit Stichtag Mittwoch betrifft das die Landkreise Vorpommern-Rügen, Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim und die Städte Rostock und Schwerin. Hier fällt der Wechselunterricht für die oberen Klassenstufen also nach den Pfingstferien weg.

Der Landesinzidenzwert hat am Mittwoch erstmals seit Wochen wieder die wichtige Marke von 50 unterschritten. Er liegt aktuell bei 47,1. Schwesig dazu: „Ich freue mich sehr darüber, dass die Inzidenz im Land jetzt schneller als erwartet unter 50 gesunken ist. Das zeigt, dass der Lockdown richtig war. Ich danke allen Bürgerinnen und Bürgern, die dazu ihren Beitrag geleistet haben.“

Nach den Öffnungsschritten in der Gastronomie, die über Pfingsten wirksam werden, soll deshalb auch über weitere Lockerungen entschieden werden. Noch am Wochenende soll über den Sport und in der nächsten Woche über Kultur und Tourismus beraten werden. Schwesig: „Ich habe das Kabinett deshalb gebeten, am Donnerstag zu einer Sondersitzung zusammenzukommen.“

Von OZ