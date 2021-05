Handy oder Computerspiele bis in die Nacht, dann schlafen bis mittags: Weil sie nicht in die Schule dürfen, fehlt vielen Kindern und Jugendlichen die Struktur. Der Landeselternrat MV sagt: Bis zu den Ferien müssten Kinder wieder im Klassenverbund zusammenkommen. Und das am besten draußen – auch wenn sie dort vielleicht weniger lernen.