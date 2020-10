Bastorf

Schweinemäster Volker Bredenkamp ist ein wenig nervös: Der Abholtermin für 170 seiner Schweine wurde um fünf Tage verschoben. Für den Bastorfer Landwirt ist das ein Symptom für die von Corona und Afrikanischer Schweinepest gestörten Lieferketten.

Beide Krankheiten machen der Branche in MV derzeit schwer zu schaffen: Corona wegen der pandemiebedingten Schließung von Schlachthöfen und die Schweinepest wegen der Sperrung der asiatischen Märkte für deutsches Fleisch. „Da tränen einem die Augen“, so Bredenkamp.

Mehr Gewicht – weniger Geld

„Die Tiere nehmen pro Tag ein Kilo zu“, klagt er. Was für den Laien wie eine gute Nachricht klingt, kostet Bredenkamp bares Geld: Wenn die Schweine zu schwer werden, sinkt ihr Preis, weil sie dann nicht mehr die Normgröße haben, die von der Fleischindustrie verlangt wird. Die Koteletts passen dann nämlich nicht mehr in die für sie gedachten Verpackungen.

„Für ein Schwein, das zehn Kilo mehr wiegt als gefordert, bekomme ich weniger Geld als für ein normalgroßes.“ Zudem setzen die Schweine ab einem bestimmten Punkt Fett an, „und das möchte der Verbraucher nicht“, so Bredenkamp.

Schinken machen und warten

Die Seuchenlage offenbart schonungslos die Probleme der industrialisierten Ernährungsbranche. „Früher hätte man bei einer schwierigen Marktlage einfach Schinken und Dauerwurst aus den Schweinen gemacht und gewartet, bis die Preise wieder steigen“, erinnert sich Bredenkamp.

Doch wegen der hohen Spezialisierung der Branche sind die Schweinemäster dazu gar nicht mehr in der Lage. Sie kaufen Ferkel, mästen sie bis zur Schlachtreife und verkaufen sie dann. „Die wenigsten haben noch die Kapazitäten oder die handwerklichen Fähigkeiten zur Hofschlachtung“, weiß Bredenkamp.

Asiaten lieben Schnauzen und Schwänze

Und jetzt auch noch die Afrikanische Schweinepest: Seit in Brandenburg vor einem Monat die ersten toten Wildschweine entdeckt wurden, die die Seuche nach Deutschland eingeschleppt haben, kaufen die Asiaten kein deutsches Schweinefleisch mehr. „Die Asiaten haben vor allem Schnauzen, Pfoten, Ohren und Schwänze gekauft, was dort als Delikatesse gilt“, erklärt Bredenkamp.

Innerhalb Europas darf deutsches Fleisch zwar noch gehandelt werden, diese „unedlen“ Teile des Schweins will aber niemand haben. „Ich gehe davon aus, dass die Ware jetzt in der Tierkörperbeseitigung landet“, sagt der Schweinemäster. Sie einfach in die Wurst zu mischen, funktioniere nicht. „Man kann in der Industrie nicht einfach die Rezepte ändern.“

Dänen und Spanier profitieren

Profiteure von der Entwicklung sind bislang die Dänen und Spanier: „Die freuen sich und fahren Sonderschichten in ihren Schlachthöfen.“ Bredenkamp muss dagegen einen extremen Preisverfall verkraften: „Im Januar lag der Preis pro Kilo Schlachtfleisch noch bei 2,02 Euro, derzeit sind es nur noch 1,27 Euro. Da fehlen pro Schwein 50 Euro.“

Ferkelzüchter trifft es besonders hart

Die ganze Lieferkette sei betroffen, am schlimmsten treffe es die Ferkelzüchter. „Ich kann ihnen nur die Ferkel abkaufen, die ich selbst später auch wieder verkaufen kann“, so Bredenkamp. „Ich habe von Kollegen gehört, die nicht mehr wissen, wohin mit den Ferkeln.“

Das erinnert den Mäster an dunkle Zeiten: „Wenn es früher so schlimm war, sollen die Ferkelzüchter die Stalltore aufgemacht und die Tiere in den Wald gejagt haben. Wenn die Preise dann wieder stiegen, haben sie versucht, sie wieder reinzuholen.“ Er selbst habe den Vorteil, dass er noch etwa 15 Prozent Kapazitätsreserve in den Ställen habe, wo er nicht verkaufte Schweine zeitweise unterbringen kann.

Gnadenloser Markt

Der Hauptgeschäftsführer des Landesbauernverbands MV, Martin Piehl, warnt: „Die Politik muss die Schweinehalter bei der Seuchenprävention unterstützen, sonst verlieren wir den ganzen Betriebszweig.“ Stattdessen würde dann ausländisches Fleisch nach Deutschland importiert. „Das Schweinefleisch, das wir nicht mehr produzieren, kommt dann von woanders her, da ist der Markt gnadenlos.“

Eine Chance wäre laut Piehl, Schweinefleisch an diejenigen Nachbarländer zu verkaufen, die jetzt wegen des Importstopps für deutsches Fleisch ihr Schweinefleisch verstärkt nach Asien verkaufen. Bredenkamp fügt hinzu, die Politik müsse sich dafür einsetzen, dass nicht ganz Deutschland für den Import gesperrt wird, sondern nur die betroffenen Regionen.

Hof wird zur Festung ausgebaut

Er selbst ist derzeit dabei, seinen Hof noch besser nach außen abzusichern als ohnehin schon. So will er versuchen, die Schweinepest fernzuhalten. „Das Hoftor wird derzeit elektrifiziert und eine Gegensprechanlage installiert. So kommt kein Unbefugter mehr rein.“ Auch das Müllauto und Lieferdienste dürfen nicht mehr direkt vors Haus fahren. Dass die Krankheit tatsächlich an den Grenzen aufgehalten werden kann, glaubt er nicht. „Der Zaun nach Polen ist doch nur eine Beruhigungspille und kommt zudem viel zu spät.“

Gerade erst hat Bredenkamp seinen Betrieb offiziell an seine Tochter übergeben, die damit die lange Familientradition fortsetzt. Mein Großvater hat noch etwa 100 Schweine im Jahr gemästet, mein Vater 1600 und ich über 4000.“ Doch obwohl sich über die Jahre die Produktion vervielfacht habe, sei das Einkommen des Betriebs immer weiter gesunken. „Seit 40 Jahren haben wir etwa den gleichen Schweinefleischpreis“, rechnet Bredenkamp vor. Doch ans Aufgeben denke er nicht: „Verzweifelt ist man, wenn jemand in der Familie krank ist. Unternehmer müssen mit so etwas fertig werden.“

Von Axel Büssem