Nach Sturmtief „Nadia“ ziehen über Mecklenburg-Vorpommern wieder neue Stürme auf: Ab Mittwochabend nimmt der Wind im ganzen Land stark zu. Vereinzelt werden schwere Sturmböen der Windstärke 10 und orkanartige Böen bis Windstärke 11 erwartet. Auch für die Küstenregionen wurden orkanartige Böen (ab 105 Stundenkilometer) oder Orkanböen (ab 118 Stundenkilometer) vom Deutschen Wetterdienst gemeldet.

OZ berichtet live von den Stürmen in MV

„Die Stürme von Mittwoch bis Freitag ähneln dem Sturmtief ,Nadia’ von vor etwa zwei Wochen“, so Stefan Rohrbach vom Deutschen Wetterdienst. „Sollten auch noch Schauer und Gewitter dazukommen – was nicht auszuschließen ist – wird es sogar noch eine Kategorie stärker.“ Die OSTSEE-ZEITUNG wird am Donnerstag, 17. Februar, mit einem Liveticker von den Stürmen in MV berichten.

„Eine Serie von Stürmen“

Im Verlauf der Nacht zum Freitag soll der Wind wieder abschwächen. „Allerdings kündigt sich für das Wochenende ein neues Sturmtief an. Dessen Verlauf ist allerdings noch nicht sicher“, informiert Rohrbach. Diese Serie an Stürmen sei ganz normal für die Jahreszeit: „Vor allem für die Küstenregionen ist diese Wetterlage nichts dramatisches.“

Allerdings ruft er auch zur Vorsicht auf: Sturmtief Nadia habe gezeigt, wie schnell Bäume umknicken und zur Gefahr werden können. „Am besten ist es, einfach drinnen zu bleiben“, so der Wetterexperte.

Wann kommt der Frühling nach MV?

„Mit Blick auf die Temperaturen, ist der Winter quasi vorbei“, so Rohrbach. Auch in der kommenden Woche sollen die Temperaturen mild bleiben.

Von OZ