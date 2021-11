Schwerin

Droht MV wegen der rasant steigenden Corona-Zahlen bald ein neuer Lockdown? Bund und Länder werden am Donnerstag beraten, wie die Infektionszahlen einzudämmen sind. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) fordert vorab eine Verschärfung der Regeln. Man sollte „diskutieren, ob wir Innenbereiche, in denen viele Menschen zusammenkommen und Abstands- und Hygieneregeln schwer einzuhalten sind, zur 2G-plus-Regel übergehen“. Das hieße: Nur Geimpfte und Genesene kämen in Veranstaltungen – Kultur oder Sport –, wenn auch ein Corona-Negativtest vorliegt. „Das könnte ein Weg sein, um weiter größere Veranstaltungen innen durchführen zu können.“ Am Mittwoch gab es in MV mit 927 Corona-Neuinfektionen so viele wie nie zuvor an einem Tag. Die landesweite Inzidenz stieg auf 206.

Im Bundestag will die Ampel ein neues Gesetz durchsetzen

In Berlin werden am Donnerstag zwei Entscheidungsprozesse zu Corona-Regeln parallel stattfinden. Im Bundestag wollen SPD, Grüne und FDP die 2G-Regel in Innenräumen und im öffentlichen Personennahverkehr sowie 3G am Arbeitsplatz durchsetzen. Bundesländer sollen künftig schärfere Regeln umsetzen können – auch in Schulen oder bei Veranstaltungen. Fälschern von Corona-Tests, Genesenen- oder Impfnachweisen sollen nach den Plänen der Ampel-Parteien im schlimmsten Fall bis zu fünf Jahre Gefängnis drohen.

Zudem tagen die Regierungschefs von Bund und Ländern – mit teils sehr konträren Positionen, ob und wie Corona-Regeln wieder verschärft werden müssen. Sie sei in „großer Sorge“, so Schwesig. „Wir brauchen für den Winter stärkere Schutzmaßnahmen in ganz Deutschland.“ Nur so sei zu verhindern, dass Krankenhäuser überlastet werden.

Beim Impfen fordert Schwesig mehr Hilfe des Bundes: für das erneute Hochfahren der Impfzentren, auch bei der Beteiligung an Kosten. „Da wollen wir klare Zusagen“, so Schwesig. Zudem erhoffe man sich in MV mehr personelle Unterstützung von der Bundeswehr.

MV habe mit der Einführung der 2G-Regeln in Innenräumen ab der Warnstufe Orange bereits reagiert, das erwarte sie überall. „Ich halte es für sinnvoll, dass wir das bundesweit festschreiben.“

Von Frank Pubantz