Ist der Höhenflug von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) bereits vorbei? Die SPD-Frau hat in einer aktuellen Umfrage von Infratest Dimap deutlich schlechtere Zustimmungswerte für ihre Arbeit als noch vor einem halben Jahr. Um 18 Punkte auf 57 Prozent sank der Anteil der Befragten, der mit Schwesigs persönlicher Arbeit zufrieden ist. Galt der „Schwesig-Faktor“ bisher als Garant für den Wiedereinzug der SPD in die Staatskanzlei, schwächelt nun ausgerechnet die Spitzenfrau.

Politologe: Um 50 Prozent ein „normaler Wert“

Mitnichten, kommentiert Prof. Wolfgang Muno, Politikwissenschaftler an der Universität Rostock. „Das Umfrage-Hoch von Schwesig mit 70 Prozent war nicht normal und mit der Sondersituation in der Corona-Bekämpfung zu erklären“, sagt er. Im November, als Schwesig persönlich 75 Prozent Zustimmung hatte, sei ihr konsequentes Handeln bei der Bekämpfung der Pandemie gewürdigt worden. „Normale Werte“ außerhalb solcher Krisenzeiten lägen bei etwa 50 Prozent – da wo Schwesig jetzt rangiert.

Wie weit Schwesig die Konkurrenz immer noch abhängt, wird beim Vergleich mit der Bewertung anderer Spitzenkandidaten deutlich. CDU-Landeschef Michael Sack kommt gerade mal auf 15 Prozent Zustimmung; dagegen sind 32 Prozent mit seinem Handeln weniger oder gar nicht zufrieden. Bemerkenswert: Mit 47 Prozent der Befragten gibt nicht mal die Hälfte an, den CDU-Mann überhaupt zu kennen.

Spitzenleute von AfD, FDP und Grünen kaum in MV bekannt

22 Prozent Zustimmung erhält Simone Oldenburg (Linke), weit weniger sind es bei Nikolaus Kramer (AfD) mit acht, Anne Shepley (Grüne) und René Domke (FDP) mit jeweils sechs Prozent. Die drei Letztgenannten kennt kaum jemand in der befragten Wählerschaft – 16 bis 22 Prozent. „Die SPD wird sicher auf einen Personalwahlkampf mit Schwesig setzen, die anderen Parteien müssen sich da strecken“, erklärt Politologe Muno.

1245 Wahlberechtigte in MV befragt Für die Wahlumfragehat das Meinungsforschungsinstitut Infratest Dimap im Auftrag von NDR, OSTSEE-ZEITUNG und Schweriner Volkszeitung vom 12. bis 18. Mai MV-weit 1245 Wahlberechtigte telefonisch oder in Online-Interviews befragt. Die Fehlertoleranz der Ergebnisse wird mit zwei bis drei Prozentpunkten angegeben.

CDU stürzt bei Bundestagswahl in MV „ins Bodenlose“

Vor allem für die CDU seien die Personalprobleme groß. Sack kenne fast niemand, im Bund ziehe sich Angela Merkel zurück. Dass die Umfragewerte zur Bundestagswahl in MV für den früheren Platzhirsch CDU „ins Bodenlose“ (minus elf Prozentpunkte!) fallen, liege auch am eher unbeliebten Parteichef Armin Laschet. Aber auch im Land seien Probleme der CDU hausgemacht: Sie versuche den Spagat zwischen einer Regierungspartei und einem Spitzenkandidaten Sack, Landrat in Vorpommern-Greifswald, „der sich als Oppositionspolitiker, fern von Schwerin, zu profilieren sucht“, so Muno. „Das geht nicht auf.“

Für Muno ist die Umfrage „nur eine Momentaufnahme“. Die Stimmung sei angesichts vieler umstrittener Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Krise wechselhaft. Müdigkeit und Frustration zum Thema nähmen zu. „Wenn es gelingen sollte, in den kommenden Monaten massiv zu impfen und weitere Lockerungen möglich zu machen, vergessen die Menschen schnell die Probleme der letzten Wochen und Monate“, erklärt der Politikwissenschaftler.

CDU-Mann Sack redet den eigenen Rückstand klein

CDU-Mann Sack hatte nach einer Umfrage im Januar (Forsa für die OZ) erklärt: Die damals 24 Prozent zur Landtagswahl seien „für die CDU ein absolut unbefriedigender Wert“. Nun sind es 21 Prozent, zwei hinter der SPD. Schuld sieht er bei der Bundes-CDU und einer SPD, die versucht habe, „sich auf Kosten der CDU zu profilieren“, so Sack. Er kommentiert kritisch Schwesigs Zustimmungsverlust („Rechthaberei und Selbstinszenierung“), nicht aber seinen eigenen Rückstand. Die CDU starte erst im Juni die Aufholjagd.

Schwesig geht nicht auf ihre persönlichen Umfragewerte ein. Die SPD wolle bei der Landtagswahl wieder stärkste Kraft werden, sagt sie: „Wir müssen bis zum Wahltag aber noch zulegen.“ AfD-Chef Leif-Erik Holm erklärt dagegen: „Schwesigs Amtsbonus erodiert in atemberaubender Schnelligkeit.“

Die FDP wolle nicht mit Personen, sondern mit Inhalten punkten, sagt René Domke: „Gute Konzepte für Bildung, Beschäftigung und Digitalisierung“. Grünen-Co-Chefin Wenke Bandlow nimmt die Konkurrenz Maß: Schwesig habe mit ihrer Unterstützung für die Erdgaspipeline Nord Stream 2 gezeigt, „dass Klimaschutz keine Priorität für sie hat“. Sack habe als Landrat in Vorpommern-Greifswald mit einer „eklatant fehlerhaften Meldung“ von Corona-Zahlen Vertrauen verspielt.

Geteiltes Land: Zustimmung zur Landesregierung sinkt

Torsten Koplin (Linke) setzt auf den Bekanntheitsgrad der linken Spitzenkandidatin Simone Oldenburg. „An uns führt kein Weg vorbei, wenn sich dieses Land sozialer und gerechter entwickeln soll.“

Das wachsende Unbehagen in der Bevölkerung betrifft auch das Handeln der Landesregierung insgesamt. 51 Prozent der Befragten geben an, mit der Arbeit zufrieden zu sein; 47 Prozent sind es nicht. Ein geteiltes Land. Vor einem halben Jahr lag die Zustimmung für die rot-schwarze Landesregierung noch bei 70 Prozent.

